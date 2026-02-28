Sanremo 2026, sul palco anche 8 studenti del Liceo Musicale Giordano Bruno di Albenga

Sanremo/Albenga.. Sul palco dell’Ariston di Sanremo, per la serata delle cover della 76ma edizione del Festival, otto studenti del Liceo Musicale Giordano Bruno di Albenga si sono esibiti in diretta mondiale per accompagnare l’esecuzione de L’ultimo bacio di Carmen Consoli, interpretata da Mara Sattei e Mecna.

Erano Ginevra Gandolfo, Margherita Marimpietri e Melissa Musso per la sezione violini; Camilla Lanzetta, Daniela Pierotello e Cesare Rodriquez per la sezione viole; Margherita Abrate e Linda Terrizzano per la sezione violoncelli.

Grazie al professore Pietro Martinelli, docente di contrabbasso del Giordano Bruno, si è potuta accogliere la richiesta della Sony di realizzare questa bellissima collaborazione.

“L’entusiasmo degli studenti è stato indescrivibile, pari alla soddisfazione dei docenti che li hanno meticolosamente preparati all’evento; sono: il prof. Simone Cricenti (docente di violoncello), il prof. Giovanni Sardo (docente di violino) e la prof.ssa Roberta Tumminello (docente di viola)”, fanno sapere dell’istituto.

Arrivati nel pomeriggio a Sanremo, accompagnati dal professore Raffaele Serra e dalla professoressa Tumminello, hanno potuto prima provare con gli artisti, nel pomeriggio, ed infine esibirsi con loro in diretta televisiva.

Per gli studenti, sarà una serata da ricordare.