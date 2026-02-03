Sanac Vado Ligure, pressing dal Consiglio regionale: “Tenere unito il gruppo industriale”

E’ stato approvato all’unanimità in Consiglio regionale l’ordine del giorno 300, presentato da Sara Foscolo (Lega Liguria-Salvinj) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a sostenere l’importanza e la necessità di garantire che la procedura di vendita e assegnazione salvaguardi l’intero complesso industriale e lo stesso stabilimento a Vado Ligure.

Al centro la lunga vertenza della Sanac e dell’attuale bando per l’acquisizione che vede in campo tre soggetti del settore, con la richiesta di favorire la proposta capace di tenere unito tutto il gruppo industriale e le sue linee produttive.

Il documento discusso in aula sottolinea il ruolo strategico della filiera dell’acciaio, “baluardo del made in Italy, in quanto gli stabilimenti producono il 35% del materiale refrattario presente sul mercato nazionale”.

Il pressing dal Consiglio regionale in merito alla procedura in atto per la vendita di Sanac, segue la stessa presa di posizione degli assessori regionali Paolo Ripamonti e Alessio Piana, che all’Unione Industriali hanno incontrato Rsu e organizzazioni sindacali, preoccupate per un possibile spacchettamento del gruppo e dei conseguenti pericoli a livello di filiera e di livelli occupazionali.

Ora si attende l’esito del bando e le sue fasi decisive, con l’appello al governo affinchè si arrivi ad una soluzione industriale unitaria che possa garantire prospettive di rilancio.