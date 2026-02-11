San Valentino, l’anniversario del compleanno di Renata Scotto e il Desbarassu: le vetrine dei negozi di Savona si vestono a festa

Savona. Le vetrine di Savona si vestono a festa e sposano i grandi eventi della città: San Valentino, l’anniversario del compleanno di Renata Scotto dal 16 al 25 febbraio e il Desbarassu del 20 e 21 febbraio.

Da alcuni giorni a Savona si respira “Un’esplosione d’Amore” con vetrine a tema, occasioni di shopping e uno speciale contest “#loveinthecity” dedicato a San Valentino e a tutti gli innamorati.

Per il quinto anno consecutivo l’iniziativa è promossa da Ascom-Confcommercio Savona e vede tutti i commercianti al lavoro per offrire una passeggiata molto suggestiva a residenti e turisti, che in questi giorni potranno ammirare vetrine allestite in modo da creare in città un percorso romantico. La premiazione sarà il 19 febbraio.

“Una tradizione che si rinnova – spiega la presidente Ascom – Confcommercio Savona, Laura Chiara Filippi -. San Valentino accompagna anche la fine dei saldi, ma quest’anno non è che l’inizio di varie iniziative che vedono i commercianti protagonisti. Il 24 febbraio si terrà un evento per noi importantissimo, una serata al Chiabrera dal titolo ‘Buon Compleanno Renata’, in occasione dell’anniversario di nascita della grande soprano. Ascom ha voluto rendere omaggio e i commercianti dedicheranno vetrine a tema in collaborazione con il Teatro dell’Opera giocosa come avvicinamento all’evento. Le vetrine arriveranno nella settimana dal 16 al 25 febbraio e c’è già grande attesa”.

Il terzo appuntamento è con il “Desbarassu”, che si svolgerà il 20 e 21 febbraio nei negozi autorizzati, quale ultima occasione per fare shopping a prezzi super scontati, prima di tuffarsi nelle collezioni della nuova stagione.