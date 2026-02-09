San Valentino ad Albenga: arte diffusa, musica sul mare e menù romantici per vivere la città

Albenga. Albenga celebra San Valentino con una giornata pensata per rallentare i ritmi, riscoprire la città e viverla nel suo lato più romantico, tra arte, musica e convivialità.

Il percorso prende avvio nel centro storico con la mostra diffusa “Il linguaggio del cuore”: un itinerario tra quadri e opere esposte all’interno di negozi e bar che hanno aderito all’iniziativa.

Una passeggiata senza fretta tra negozi e locali, dove arte e vita quotidiana si intrecciano offrendo interpretazioni diverse del tema dell’amore, attraverso colori, parole e suggestioni.

Nel tardo pomeriggio l’atmosfera si sposta sul lungomare. Alle 17, la passeggiata di accesso al molo della Darsena sarà inaugurata con il primo concerto su quella che ormai è stata definita “La rotonda sul mare di Albenga”.

A creare la cornice ideale per concludere San Valentino in modo semplice, autentico e suggestivo musica dal vivo del duo Georgia Rose. Dopo l’arte e la musica, spazio al piacere della tavola.

Bar e ristoranti aderenti propongono drink e menù romantici pensati appositamente per l’occasione, invitando cittadini e visitatori a fermarsi, brindare e concedersi una pausa di gusto in compagnia.

Si consiglia la prenotazione presso i ristoranti aderenti

MENÙ “ROMANTICI” AD ALBENGA

Agriturismo Nonna Litta – 388 8290315

Agriturismo Torre Pernice – 348 6600663

Ristorante Babette – 339 545530 / 0182 544556

Hostaria del Viale – 320 6613751

Osteria dei Leoni – 0182 51937

Otto Food – 335 7736433

La Dolce Vita – 339 6243527 / 0182 50243

SunnyFood Tapas Bar – 393 8051388

Sotto Il – Pizzeria e Ristorante – 340 0065572

Tenuta Colombera – 377 5733715

Ricaroka Ristorante Pizzeria – 0182 50751

Un’Ottima Annata – 388 8217880

Albenga “invita a vivere il giorno più romantico dell’anno lasciandosi guidare dal cuore, tra arte, sapori e musica, in un’atmosfera accogliente e senza tempo”.