San Valentino ad Alassio: proclamato il vincitore del concorso “La Più Bella Lettera d’Amore”

Alassio. Con 328 voti raccolti attraverso le preferenze del pubblico su Facebook, è Franco Fenoglio di Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, il vincitore dell’edizione 2026 del concorso “La Più Bella Lettera d’Amore”, promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio insieme alle romantiche videoproiezioni che in queste settimane animano la città.

Ecco il testo del componimento, dal titolo “Tramonto d’amore”:

Quel tramonto non si dimentica.

Il sole in lontananza pareva fondersi con il mare,

tinteggiando una lingua arancione sull’acqua.

I granelli di sabbia parevano un tappeto di piccoli diamanti scintillanti disseminati qua e là.

Le onde si abbattevano sul manto sabbioso e ritraendosi cancellavano via ogni brutto ricordo.

Noi due sul lungomare, con i piedi che danzavano sulla spiaggia.

Eravamo lì, a poca distanza l’una dall’altro, con il sole che ci guardava: come per magia dietro di noi si formò un’unica ombra.

Fino a poco tempo prima, il mio volto era rigato da tristi lacrime.

Piccole crepe prima, grandi poi, hanno abbattuto quel muro eretto per paura di soffrire ancora.

Dietro, c’eri tu ad aspettarmi.

Il futuro nei nostri cuori, pronti per dipingere le pagine di quel nuovo libro con il nostro amore.

La premiazione è avvenuta oggi alle ore 12, nel giorno di San Valentino, davanti al Muretto di Alassio, alla presenza del sindaco Marco Melgrati, dell’assessore al Commercio Franca Giannotta, della Presidente della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio, Angela Berrino, e degli sponsor del “Percorso degli Innamorati”, il prezioso premio messo a disposizione del vincitore del concorso dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, Severi Gioielli – che ha contribuito con due braccialetti “Cuori” Gerbella in oro 18 carati – Acqua di Alassio, con un set di prodotti cosmetici, e l’Osteria Mezzaluna, che ha offerto una cena romantica per due.

In questa occasione l’assessore Franca Giannotta ha ricordato anche l’iniziativa “Un amore di Menù” – promossa dall’Assessorato al Commercio e in programma oggi nei ristoranti e nei bar aderenti (tutti i menù speciali sono consultabili nella sezione dedicata del portale turistico VisitAlassio. Insieme alla Presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, Lucia Leone, l’assessore Giannotta ha anche ricordato l’iniziativa “Saldi in Love”, che si svolgerà domani, domenica 15 febbraio, promossa dal Consorzio in collaborazione con l’Assessorato al Commercio. I banchi delle attività partecipanti saranno allestiti in Piazza Matteotti e Via Torino e, a sostegno dell’evento, per l’intera giornata i parcheggi blu gestiti dalla società partecipata Gesco saranno accessibili gratuitamente.