San Filippo Neri, il messaggio di Carparelli per la scomparsa del presidente Enrico: “Ti renderemo onore con la salvezza”

Una domenica nera per la San Filippo Neri. I giallorossi avrebbero dovuto giocare con il Quiliano&Valleggia, ma la notizia della scomparsa del presidente Piero Enrico ha chiaramente stravolto l’ambiente giallorosso. Ieri è arrivato appunto l’annuncio con un comunicato pubblicato dalla società a cui hanno fatto seguito nelle ultime ore i messaggi di cordoglio del capitano Marco Carparelli e del mister Fabio Curto.

Il messaggio di Carparelli:

É sempre difficile trovare le parole giuste in queste circostanze, soprattutto se succede senza preavviso come a te.

Mi spiace che tu te ne sia andato col dispiacere della tua squadra penultima in classifica, ma è dalle tue ultime parole che mi hai detto l’ultima volta che ti ho visto : FORZA MIO CAPITANO, che ripartiremo ,più uniti che mai , con tutte le nostre forze, per centrare l’obbiettivo: la salvezza. É una promessa. Solo così, potremmo renderti ancora onore. Fai buon viaggio Presidente.

Il Capitano, Marco Carparelli

San Filippo Neri Albenga

Il messaggio del mister:

La Domenica che non ti aspetti. Pensavamo a tutto tranne che ricevere la notizia di perdere il nostro Presidente. Tutto il gruppo Prima Squadra, in primis Staff e giocatori, siamo frastornati dalla triste notizia. Perdiamo un punto di riferimento, un Presidente che ha sempre messo la sua passione e disponibilità per il bene del gruppo. Stiamo affrontando una stagione difficile, sotto tanti punti di vista, ma nel momento del bisogno ci ha sempre supportato e, a volte, sopportato, dimostrando grande umanità e attaccamento alla San Filippo. Da oggi, ogni domenica daremo qualcosa in più per raggiungere la salvezza e poter così dedicarla a lui.

Avremmo voluto, già oggi, giocare e provare a vincere per lui, ma e giusto chiudersi nel ricordo e nel dolore per la grave perdita. Tutti i ragazzi erano determinati e carichi per rendere omaggio nel migliore dei modi al nostro presidente. Conserveremo questa determinazione per il recupero e per tutte le altre partite. Tutti noi ci stringiamo intorno alla Famiglia Enrico al Direttivo e a tutta la società San Filippo.