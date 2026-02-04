Salute orale a scuola: lezione di prevenzione per i bimbi di Loano con il dottor Eraldo Ciangherotti

Loano. Ieri mattina (3 febbraio) l’Istituto Comprensivo Loano–Boissano, nel plesso Mons. Valerga, ha vissuto un momento di valore educativo grazie a una lezione “speciale” dedicata alla salute orale.

Sono stati coinvolti 78 alunni delle classi 3^A, 3^B, 5^A e 5^C, che hanno partecipato con entusiasmo a un incontro sulle nozioni generali della bocca, sia dal punto di vista anatomico che funzionale, per comprendere meglio il ruolo fondamentale che questo organo complesso svolge per tutto l’organismo.

La lezione è stata tenuta dal dott. Eraldo Ciangherotti, odontoiatra di Albenga, che ha guidato i bambini in un vero e proprio viaggio alla scoperta della bocca come “centro di comando” di molte funzioni vitali. Attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente, ha spiegato che la bocca non serve solo a mangiare, ma è una vera e propria porta di ingresso per la salute: permette la masticazione, la deglutizione, la respirazione, la fonazione e rappresenta un importante punto di partenza per il benessere generale.

Grande attenzione è stata riservata anche al tema della prevenzione, sottolineando come una corretta igiene orale aiuti a proteggere non solo i denti, ma anche il cuore, lo stomaco e tutto il corpo.

Fondamentale la collaborazione delle insegnanti: Pippo Francesca, Sorrenti Anna, Gariano Silvia, Gulino Alessandra, Galletti Paola, Casamassima Savino, Giorgi Laura, Patrizia Ponzo e Dressino Lida, che insieme al dirigente Mosè Laurenzano hanno sostenuto con entusiasmo l’iniziativa, favorendo la partecipazione attiva degli alunni.

Un’esperienza che ha trasformato una normale mattinata scolastica in una vera lezione di salute, dimostrando che anche i più piccoli possono diventare protagonisti consapevoli del proprio benessere.