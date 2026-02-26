Sabato a Savona il casting per un nuovo film Netflix

Savona. Casting aperti sotto la Torretta per un importante progetto cinematografico targato Netflix. La produzione è alla ricerca di comparse, figurazioni speciali e piccoli ruoli in vista delle riprese che si svolgeranno a metà marzo a Sanremo.

Nel dettaglio, la selezione è rivolta a giovani tra i 18 e i 25 anni, anche con look particolari ed estrosi – come tatuaggi, capelli colorati o piercing – oltre ad artisti. Si cercano inoltre candidati ambosessi nelle fasce d’età 30-50 anni e 50-65 anni.

I casting si terranno sabato 28 febbraio a Savona, nella sede della Starfilm in corso Vittorio Veneto 31, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Gli aspiranti candidati dovranno presentarsi muniti di fotocopia della carta d’identità, codice fiscale e IBAN. La produzione fa sapere che i prescelti saranno regolarmente assunti per la partecipazione al progetto cinematografico.

Un’opportunità interessante per chi desidera vivere un’esperienza sul set di una produzione internazionale, con le riprese che porteranno nuovamente il territorio ligure sotto i riflettori del grande schermo.