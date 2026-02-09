Rotary Riviera del Beigua, a Varazze un incontro medico e scientifico sulla prevenzione tumorale

Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua organizza giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 20.00, una serata conviviale e divulgativa di alto valore scientifico e umano dal titolo: “Prevenire il linfedema oggi: la microchirurgia al servizio del paziente oncologico”

L’incontro si terrà presso l’Hotel Astigiana (via Busci 10, Varazze) e vedrà come relatore il Prof. Francesco Boccardo, Professore Associato di Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Genova, con Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario, e Responsabile dell’Unità di Linfologia Chirurgica del Dipartimento di Chirurgia dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Il Prof. Boccardo svolge attività clinica e di ricerca nell’ambito della linfologia chirurgica, con particolare riferimento alla prevenzione e al trattamento microchirurgico del linfedema secondario, alla diagnosi e cura del linfedema primario, delle malformazioni linfatiche e delle patologie chilose, nonché all’applicazione di nuove tecnologie in microchirurgia linfatica.

È Presidente della European Society of Lymphology, Vicepresidente dell’ITALF e Past President della International Society of Lymphology e della International Society for Experimental Microsurgery. È autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche ed è relatore invitato in numerosi congressi nazionali e internazionali.

La serata è rivolta non solo ai medici, ma anche a operatori sanitari, fisioterapisti, infermieri, associazioni di pazienti, familiari e persone che assistono i pazienti, nonché a cittadini interessati.

L’evento rientra nel programma delle attività del Rotary Club dedicate alla promozione della salute e alla diffusione della cultura scientifica.

“Parlare di prevenzione e innovazione nella cura del linfedema significa offrire strumenti concreti per migliorare la qualità di vita dei pazienti – sottolinea la presidente Simona Salvemini –. È un grande onore ospitare a Varazze il Prof. Boccardo”.