Ronde della Val Merula, dodicesima edizione da record con 112 iscritti

Andora. Per il team organizzativo della Sport Infinity una grande soddisfazione arriva già prima del via della Ronde della Val Merula. La dodicesima edizione della gara ligure, che anche nel 2026 aprirà il calendario nazionale, ha infatti registrato il record di iscritti con ben 112 vetture pronte a partire da Andora nel weekend del 14-15 febbraio. Già in altre occasioni erano state superate le 100 unità, ma il precedente primato era di 105 equipaggi iscritti.

Altissima la concentrazione delle vetture Rally2, presenti in ben 28 esemplari e con la Skoda Fabia a farla da padrona con 24 unità; assente il dominatore delle passate edizioni Fabio Andolfi, toccherà così a Simone Miele l’onore di portare il numero 1 sulle fiancate della sua Skoda. Il pilota varesino, secondo nel 2025, precederà il reggiano Ivan Ferrarotti, che dopo il terzo posto ottenuto lo scorso anno si presenterà al via al volante di una Hyundai i20 Rally2. Presente anche il bresciano Luca Pedersoli (Skoda), che si candida per un posto sul podio insieme a molti altri pretendenti ed altrettanti outsider, ad iniziare dai francesi Alexandre e Damine Latella (entrambi su Skoda). Occhi puntati anche sui locali Guastavino e Gerini e sulle altre Skoda di Berger, Ghelfi, “Linos”, Puccetti, Peruccio, Biggi e tanti altri. Da segnalare il ritorno alle gare di Maurizio Rossi, che sarà al via con una Citroen C3 Rally2.

La vera star, attesissima, della Ronde della Val Merula, sarà senza dubbio il giovane finlandese Benjamin Korhola, in gara con una Citroen C3 Rally2 per allenarsi sull’asfalto in vista degli impegni stagionali; da lui è lecito aspettarsi un risultato importante, ma anche tanto spettacolo ed il tocco di internazionalità che porterà ad Andora è una ciliegina sulla torta sia per gli organizzatori che per i territori ospitanti.

La cittadina del ponente savonese si prepara ad ospitare centinaia di persone tra equipaggi, addetti ai lavori ed appassionati, con una ricaduta molto importante sull’economia locale fuori dalla stagione turistica. Proprio per questo il Comune di Andora, guidato dal Sindaco Mauro Demichelis, ha sempre creduto nell’evento, garantendo un importante sostegno agli organizzatori.

Il programma prevede la giornata di sabato 14 febbraio dedicata alle verifiche, previste in mattinata dalle 7:30 alle 12:30, ed allo shakedown (10-13), mentre nel pomeriggio i concorrenti saranno impegnati nelle ricognizioni del percorso con vetture di serie. Alle 18:30 sarà poi la volta della cerimonia di partenza, che tornerà a grande richiesta in Via dei Mille e che vedrà sfilare tutti i concorrenti a beneficio del pubblico nell’orario dell’aperitivo.

La gara partirà poi alle 7 di domenica 15 febbraio e gli equipaggi affronteranno per quattro volte la prova speciale “San Damiano” di 11,5 km, che partirà dal Comune di Stellanello, altra istituzione su cui gli organizzatori possono contare, grazie al sostegno del sindaco Claudio Cavallo. L’arrivo della prima vettura è previsto alle ore 15:44, con la premiazione che si terrà direttamente sul palco di arrivo.