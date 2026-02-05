Roccavignale e sport savonese in lutto per la scomparsa di Roberto Bracco

Roccavignale e mondo savonese dello sport in lutto per la scomparsa di Roberto Bracco. Aveva 86 anni.

Ex pugile, Bracco ha ricoperto, durante la sua lunga carriera, molti incarichi nell’ambito della Federazione Pugilistica Italiana: per anni è stato il delegato provinciale della Fpi e fiduciario Coni per Millesimo e Roccavignale.

Bracco è stato insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni nel 2011, la massima onorificenza del Coni. “Ho avuto l’onore nel 2019 – ricorda il sindaco Amedeo Fracchia – di consegnarli il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana”.

“Oggi il mondo sportivo savonese è in lutto per la scomparsa di Roberto Bracco, un uomo che ha saputo trasformare la boxe in una vera missione di vita – afferma il consigliere regionale Angelo Vaccarezza -. Con lui non perdiamo solo un grande atleta, azzurro e stella d’oro del Coni, ma un esempio di integrità che ha portato con orgoglio il nome di Savona in tutta Italia.

“La sua vera grandezza non risiedeva solo nei trofei, ma nel ruolo di educatore che ha ricoperto con infinita dedizione. Roberto ha usato il ring come strumento di riscatto, togliendo dalla strada molti giovani a rischio e insegnando loro che il sacrificio e la disciplina sono le basi per diventare uomini migliori”.

“Figura di riferimento costante per le istituzioni sportive, ha lasciato un segno profondo in Alta Val Bormida e in tutta la Liguria. La piastrella sul Muretto di Alassio resta il coronamento di un percorso fatto di valori autentici. Porterò con me il ricordo di un uomo appassionato, capace di trasmettere forza e speranza. Ci mancherà la sua guida: quella di un vero campione, anche senza guantoni. Fai un buon viaggio, Roberto” conclude Vaccarezza.