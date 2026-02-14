Riviera Beach Volley, la Fipav approva la Coppa Italia a Laigueglia

Laigueglia. Si scrive Coppa Italia per società, ma le tinte sono da favola sportiva. A scriverla, letteralmente a quattro mani, la Federazione Italiana Pallavolo, grande orgoglio nazionale con i due mondiali di volley appena vinti in tandem, e una società sportiva ligure, Riviera Beach Volley. Il consiglio federale nazionale Fipav ha infatti approvato all’unanimità con la firma finale apposta dal presidente Giuseppe Manfredi l’indizione del prestigioso trofeo di beach volley in seno al campionato italiano invernale per società su proposta Riviera beach Volley.

La sede ospitante è da sogno, si trova in provincia di Savona e si chiama Laigueglia, piccola perla medievale assurta alle cronache di questi giorni per lo scenografico spot di Pirelli. La data è il 18 e 19 aprile, un montepremi da 6.000 euro per gender su oltre 40 campi montati in pieno centro e un’arena centrale da 500 posti per il pubblico delle grandi occasioni. Una distesa di strutture sportive su sabbia tra cui spicca una vera e propria cartolina di Liguria con un campo appositamente allestito tra le barche dei pescatori e il torrione saraceno del ‘500, simbolo del paese.

“La Federazione Italiana Pallavolo crede profondamente nel beach volley – commenta Silvia Strigazzi, consigliere nazionale Fipav che, insieme al suo omologo Adriano Bilato, si è spesa in prima persona per il progetto – sono orgogliosa ed entusiasta di questo traguardo, ringrazio gli organizzatori per la loro competenza e passione”. Grande soddisfazione anche dal comitato regionale Liguria: “La Federazione dimostra ancora una volta la propria fiducia nel movimento del beach volley e nel nostro comitato – ha spiegato Paolo Bassi, neo-presidente federale ligure – la Coppa Italia per società in una cornice unica come Laigueglia sarà un appuntamento imperdibile per turisti e sportivi”.

Ma la fiaba sportiva del Riviera nasce altrove, intrecciando oltre 70 anni di storia familiare tra pallavolo e beach volley. È il 1982 quando due talenti della pallavolo locale Norma Stalla, di Laigueglia, e Massimo Marri si incontrano in Serie B nella “2A” di Albissola. Dalla loro unione nasce Alessio, bimbo cresciuto in palestra avvicinatosi in tenera età al beach volley grazie ai primi tornei del padre a metà anni Ottanta. A 18 anni debutta in B1 e conquista, da dodicesimo, la Coppa Italia di Serie B con i colori di famiglia. E’ sulla sabbia il pezzo forte: a 20 anni è vicecampione italiano Under 21 con Massimiliano Zunino, con cui veste l’azzurro ai Mondiali U21 di Catania, firmando il miglior risultato tra gli italiani. Università e giornalismo, lo sport passa in secondo piano.

Ma nel 2015 il ritorno da promoter: a Finale Ligure fonda infatti con altri tre il Riviera Beach Volley, assumendo la direzione tecnica. In pochi anni il Riviera trasforma la Liguria, terra splendida dal litorale assai limitato, in un nuovo epicentro del beach volley: oltre 300 eventi organizzati, 500 campi allestiti in tutta la regione, due tappe dell’Assoluto ad Albissola e una Wevza Cev.

Il culmine arriva ad aprile 2025 proprio a Laigueglia, con il record di 32 campi e 288 coppie in gara in un solo giorno. Con un dettaglio: il polo logistico degli eventi RBV, l’attuale ristorante “Il Ghè”, è il locale in cui nel 1957 si conobbero i nonni materni. “Dedico questo straordinario risultato a mio nonno Tonino scomparso pochi giorni fa e a mia figlia Alisea – commenta il presidente RBV Alessio Marri – scrivere una pagina di storia dello sport che amo è un sogno che si realizza, ringrazio per l’opportunità l’intera Fipav”.

Nel segno dell’inclusione e del merito, la Coppa Italia si disputerà in un unico weekend nelle categorie Gold, Silver e Bronze e al fine di valorizzare la qualità dei risultati e non la quantità di coppie, sarà conteggiato solo il primo piazzamento per società.