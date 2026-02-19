  • News24
Rivasamba, interrotto il rapporto con Maisano: a Ghio la guida tecnica

L'esperto tecnico genovese non sarà in panchina contro la San Francesco Loano: comunicato il cambio

Il comunicato

La A.S.D. RIVASAMBA H.C.A. comunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Mister Giuseppe Maisano come responsabile della Prima Squadra.
Ringraziamo il Mister per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi mesi e gli auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

La conduzione tecnica della Prima Squadra viene affidata a Mister Luca Ghio che era già parte dello staff tecnico della Prima Squadra.

A lui rivolgiamo un augurio di buon lavoro in vista delle prossime importanti sfide che vedranno coinvolta la nostra squadra.

