Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (22^ giornata)

Bogliasco 1 – 0 Athletic Club, Carcarese 1 – 0 Campomorone (la cronaca), Genova Calcio 0 – 1 Millesimo (la cronaca), Golfoparadiso 4 – 3 Fezzanese, Pietra Ligure 2 – 0 Molassana, S.F. Loano 0 – 1 Rivasamba, Sporting Taggia 2 – 4 Busalla, Voltrese 0 – 0 Arenzano.

Classifica: Millesimo 48, Pietra Ligure 43, Rivasamba 41, Busalla 38, Campomorone e Fezzanese 35, Genova Calcio e Carcarese 29, Arenzano 25, Voltrese, Molassana, Athletic Club e Golfoparadiso 24, Bogliasco 21, S.F. Loano 18, Sporting Taggia 15.

Promozione (22^ giornata)

Albissole 0 – 0 Savona, Ca de Rissi 1 – 1 Ceriale, Legino 0 – 1 Praese, Little Club 2 – 2 Baia Alassio, Serra Riccò 2 – 3 Finale, Sestrese 1 – Sampierdarenese 0, Superba 2 – 2 Masone. Riposa: Pontelungo.

Classifica: Albissole 50, Praese 46, Sestrese 40, Savona 38, Ca de Rissi 33, Legino 30, Finale 28, Sampierdarenese 27, Baia Alassio 24, Pontelungo 22, Ceriale e Masone 17, Little Club e Superba 16, Serra Riccò 12.

Prima Categoria “A” (20^ giornata)

Ospedaletti 0 – 1 San Filippo Neri, Altarese 3 – 2 Cisano, Andora 1 – 1 Dego, Cengio 6 – 1 Bordighera, Golfo Dianese 2 – 1 Oneglia, Quiliano&Valleggia 6 – 1 Camporosso, Ventimiglia 5 – 1 Borghetto, Virtus Sanremese 3 – 1 Albingaunia.

Classifica: Virtus Sanremese 54, Ventimiglia 50, Cengio 38, Albingaunia e GolfoDianese 36, Andora 35, Dego 34, Quiliano&Valleggia 31, Ospedaletti 26, Altarese 24, Oneglia 23, Cisano 20, Camporosso 18, Borghetto 14, San Filippo 11, Bordighera 1.

Prima Categoria “B” (20^ giornata)

Voltri 1 – 1 Olimpic, Bolzanetese 3-2 Rabona, Multedo 2-1 Dinamo Apparizione, Audace Campomorone 1-0 Pegliese, Campese 0 – 0 Rossiglionese, Sciarbo&Cogo 0 – 0 Old Boys Rensen, Speranza 3 – 0 Valsecca, Veloce 1 – 1 Virtus Don Bosco.

Classifica: Olimpic 51, Campese 46, Multedo 43, Rabona 41, Bolzanetese 33, Voltri 31, Rossiglionese 26, Speranza 25, Dinamo Apparizione 23, Old Boys Rensen 22, Pegliese e Veloce 20, Valsecca 18, Virtus Don Bosco 17, Sciarbo&Cogo 16, Audace Campomorone 14.

Seconda Categoria “A” (19^ giornata)

Camporosso 3-2 Riva Ligure, Oneglia 0 – 4 Argentina Arma, Polisportiva Sanremo – Golfo Dianese (in corso), Real Santo Stefano 0 – 5 Albingaunia, San Bartolomeo 1 – 2 Carlin’s Boys, Villanovese 4 – 1 Borghetto. Riposa: Vallecrosia.

Classifica: Argentina Arma 51, Villanovese 37, Vallecrosia 34, Polisportiva Sanremo 31, Albingaunia 30, Carlin’s Boys 29, Golfo Dianese 27, Camporosso 23, Borghetto 20, San Bartolomeo 15, Riva Ligure 13, Oneglia 7, Real Santo Stefano 5.

Seconda Categoria “B” (14^ giornata)

CarcareseU1 1-1 Mallare (cronaca), Bardineto 0 – 0 Priamar, Pallare 1 – 1 Sassello, Plodio 3- 0 Murialdo, Rocchettese 5 – 0 Giusvalla, Spotornese – Nolese (in corso).

Classifica: Nolese 31, Sassello 28, Priamar 26, Spotornese e Bardineto 25, Pallare 24, Plodio e Mallare 21, Carcarese 14, Murialdo 10, Rocchettese 7, Giusvalla 2.