Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (21^ giornata)
Arenzano 1-0 Sporting Taggia, Athletic Albaro 0-1 S. F. Loano, Busalla 1-2 Bogliasco, Campomorone 1-1 Genova Calcio, Fezzanese 3-1 Pietra Ligure, Millesimo 1-0 Voltrese (qui la cronaca), Molassana 0-1 Carcarese, Rivasamba 1-0 Golfo Paradiso.
Classifica: Millesimo 45, Pietra Ligure 40, Rivasamba 38, Campomorone 35, Fezzanese 35, Busalla 35, Genova Calcio 29, Carcarese 26, Molassana 24, Arenzano 24, Athletic Club 24, Voltrese 23, Golfo Paradiso 21, Bogliasco 18, S.F. Loano 18, Sporting Taggia 15.
Promozione (21^ giornata)
Baia Alassio 1-2 Albissole, Ceriale 1-1 Legino, Finale 3-2 Superba, Masone 0-5 Sestrese, Praese 2-1 Serra Riccò, Sampierdarenese 1-0 Little Club James, Savona 3-0 Pontelungo (qui la cronaca). Riposa: Ca De Rissi. Ritirato: New Bragno.
Classifica: Albissole 49, Praese 43, Sestrese 37, Savona 37, Ca de Rissi 32, Legino 30, Sampierdarenese 27, Finale 25, Baia Alassio 23, Pontelungo 22, Ceriale 16, Masone 16, Little Club James 15, Superba 15, Serra Riccò 12.
Prima Categoria “A” (19^ giornata)
Albingaunia 2-2 Ospedaletti (qui la cronaca), Borghetto 0-3 Quiliano&Valleggia, Camporosso 2-3 Cengio, Cisano 0-2 Ventimiglia, Dego 3-0 Altarese, Oneglia 1-3 Andora, San Filippo Neri – Golfo Dianese (alle 18:00), Bordighera – Virtus Sanremese (alle 20:30)
Classifica: Virtus Sanremese 48, Ventimiglia 47, Albingaunia 36, Cengio 35, Andora 34, Dego 33, Golfo Dianese 30, Quiliano&Valleggia 28, Ospedaletti 26, Oneglia 23, Altarese 21, Cisano 20, Camporosso 18, Borghetto 14, San Filippo Neri 8, Bordighera 1.
Prima Categoria “B” (19^ giornata)
Rabona 4-0 Audace Campomorone, Olimpic 2-1 Multedo, Old Boys 1-2 Speranza, Rossiglionese 0-0 Sciarbo&Cogo, Valsecca 2-1 Veloce, Dinamo Apparizione 3-1 Bolzanetese, Pegliese 1-2 Campese, Virtus Don Bosco – Voltri 87 (alle 18:00)
Classifica: Olimpic 50, Campese 45, Rabona 41, Multedo 40, Bolzanetese 30, Voltri 87 27, Rossiglionese 25, Dinamo Apparizione 23, Speranza 22, Old Boys Rensen 21, Pegliese 20, Veloce 19, Valsecca 18, Virtus Don Bosco 16, Sciarbo&Cogo 15, Audace Campomorone 11.
Seconda Categoria “A” (18^ giornata)
Albingaunia U21 9-1 San Bartolomeo Cervo, Riva Ligure 0-2 Vallecrosia Academy, Carlin’s Boys – Polisportiva Sanremo (alle 17:30), Argentina Arma – Camporosso U21 (alle 18:00), Golfo Dianese B – Ongelia U21 (alle 18:00), Borghetto B – Real Santo Stefano (mercoledì alle 20:00)
Classifica: Argentina Arma 45, Villanovese 34, Vallecrosia 34, Polisportiva Sanremo 31, Albingaunia U21 27, Golfo Dianese B 24, Carlin’s Boys 23, Camporosso 20, Borghetto B 17, San Bartolomeo Cervo 15, Riva Ligure 13, Oneglia U21 7, Real Santo Stefano 5.
Seconda Categoria “B” (13^ giornata)
Bardineto 2-0 Plodio, Giusvalla 0-2 Spotornese, Mallare 3-1 Rocchettese, Murialdo 1-3 Pallare, Nolese 4-0 Sassello (qui la cronaca), Priamar 3-0 Carcarese U21.
Classifica: Nolese 31, Sassello 27, Priamar 25, Spotornese 25, Bardineto 24, Pallare 23, Mallare 20, Plodio 18, Carcarese U21 13, Murialdo 10, Rocchettese 4, Giusvalla 2.
