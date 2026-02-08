Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (20^ giornata) Carcarese 1-1 Millesimo, Bogliasco 1 – 1 Fezzanese, Golfo Paradiso 0 – 0 Campomorone, Pietra Ligure 2 – 0 Genova Calcio, S.F. Loano 2 – 1 Molassana, Sporting Taggia Sanremo 0 – 0 Rivasamba, Voltrese 1 – 1 Athletic Club, Arenzano 0 – 0 Busalla (in aggiornamento)
Classifica (in aggiornamento): Millesimo 42, Pietra Ligure 40, Rivasamba 35, Campomorone 34, Busalla 34, Fezzanese 32, Genova Calcio 28, Molassana 25, Athletic Club 24, Voltrese 23, Carcarese 23, Golfo Paradiso 21, Arenzano 20, Bogliasco 15, S.F. Loano 15, Sporting Taggia 15.
Promozione Girone A (20^ giornata) Albissole 2 – 1 Ceriale, Ca de Rissi 3 – 3 Finale, Legino 1 – 1 Superba, Pontelungo 1 – 2 Praese, Sampierdarenese 0 – 4 Baia Alassio, Serra Riccò 2 – 1 Masone, Sestrese 2 – 2 Savona. Riposa: Little Club James. Ritirato: New Bragno.
Classifica: Albissole 46, Praese 40, Sestrese 34, Savona 34, Ca de Rissi 32, Legino 29, Sampierdarenese 24, Baia Alassio 23, Finale 22, Pontelungo 22, Masone 16, Little Club James 15, Ceriale 15, Superba 15, Serra Riccò 12.
Prima Categoria “A” (18^ giornata) Ospedaletti 3 – 0 Oneglia, Andora 4 – 2 Altarese, Borghetto 2 – 3 Cisano, Cengio 2 – 1 Albingaunia, Golfo Dianese 3 – 1 Dego, Quiliano&Valleggia 4 – 0 Bordighera, Ventimiglia 3 – 1 Camporosso, Virtus Sanremese 6 – 0 San Filippo Neri.
Classifica: Virtus Sanremese 48, Ventimiglia 44, Albingaunia 35, Cengio 32, Andora 31, Golfo Dianese 30, Dego 30, Ospedaletti 25, Quiliano&Valleggia 25, Oneglia 23, Altarese 21, Cisano 20, Camporosso 18, Borghetto 14, San Filippo Neri 8, Bordighera 1.
Prima Categoria “B” (18^ giornata) Audace Campomorone 0 – 4 Campese, Sciarbo&Cogo 4 – 3 Valsecca, Speranza 3 – 4 Virtus Don Bosco, Voltri 87 0 – 0 Dinamo Apparizione, Multedo 0 – 0 Rabona, Bolzanetese 1 – 2 Pegliese, Veloce 1 – 2 Olimpic, Old Boys Rensen 4 – 0 Rossiglionese.
Classifica: Olimpic 47, Campese 42, Multedo 40, Rabona 38, Bolzanetese 30, Voltri 87 27, Rossiglionese 24, Old Boys Rensen 21, Pegliese 20, Dinamo Apparizione 20, Veloce 19, Speranza 19, Virtus Don Bosco 16, Valsecca 15, Sciarbo&Cogo 14, Audace Campomorone 11.
Seconda Categoria “A” (17^ giornata) Camporosso U21 1 – 3 Golfo Dianese B, Real Santo Stefano 0 – 2 Villanovese, Oneglia U21 3 – 3 Carlin’s Boys (in aggiornamento), Vallecrosia – Argentina Arma (17:30), Polisportiva Sanremo 2000 – Albingaunia U21 (20:00), San Bartolomeo – Borghetto 1968 (mer 25, 20:30). Riposa: Riva Ligure.
Classifica (in aggiornamento): Argentina Arma 42, Villanovese 34, Vallecrosia 31, Polisportiva Sanremo 28, Golfo Dianese B 24, Albingaunia U21 24, Carlin’s Boys 21, Camporosso 20, Borghetto B 17, San Bartolomeo Cervo 15, Riva Ligure 13, Oneglia U21 8, Real Santo Stefano 5.
Seconda Categoria “B” (12^ giornata) Carcarese U21 5 – 2 Murialdo, Pallare 5 – 1 Nolese, Plodio – Giusvalla (18:00), Rocchettese – Bardineto (18:00), Sassello – Mallare (18:00), Spotornese – Priamar (18:00).
Classifica (in aggiornamento): Nolese 28, Sassello 24, Spotornese 22, Pallare 20, Priamar 19, Bardineto 18, Mallare 17, Plodio 15, Carcarese 13, Murialdo 10, Rocchettese 4, Giusvalla 2.
- calcio Eccellenza
- prima categoria a
- prima categoria b
- Promozione A
- Seconda Categoria "A"
- seconda categoria b
- Alassio
- Albenga
- Albisola Superiore
- Albissola Marina
- Altare
- Andora
- Bardineto
- Borghetto Santo Spirito
- Cairo Montenotte
- Carcare
- Cengio
- Ceriale
- Cisano sul Neva
- Dego
- Finale Ligure
- Genova
- Imperia
- Loano
- Mallare
- Millesimo
- Pallare
- Pietra Ligure
- Plodio
- Sanremo
- Savona
- Valleggia