Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (19^ giornata)

Athletic Club Albaro 1-2 Sporting Taggia, Busalla 1-1 Voltrese, Campomorone 2-1 Pietra Ligure, Fezzanese 1-1 San Francesco Loano, Genova Calcio 4-1 Carcarese, Millesimo 1-0 Arenzano, Molassana 2-2 Golfoparadiso, Rivasamba 3-1 Bogliasco.

Classifica: Millesimo 41, Pietra Ligure 37, Busalla e Rivasamba 34, Campomorone 33, Fezzanese 31, Genova Calcio 28, Molassana 24, Athletic Club Albaro 23, Voltrese e Carcarese 22, Arenzano e Golfoparadiso 20, Bogliasco 14 e Sporting Taggia 14, S.F. Loano 12.

Promozione (19^ giornata)

Baia Alassio 0-1 Sestrese, Ceriale 4-0 Pontelungo, Finale 0-0 Legino, Masone 0-2 Sampierdarenese, Praese 1-1 Ca De Rissi, Savona 3-0 Little Club James, Superba 2-0 Serra Riccò.

Classifica: Albissole 43, Praese 37, Sestrese e Savona 33, Ca de Rissi 31, Legino 28, Sampierdarenese 24, Pontelungo 22, Finale 21, Baia Alassio 20, Masone 16, Little Club James 15, Ceriale 15, Superba 14, Serra Riccò 9.

Prima Categoria “A” (17^ giornata)

Albigaunia 0-1 Ventimiglia, Bordighera 0-4 Borghetto, Altarese 2-2 Ospedaletti, Andora 3-0 Golfo Dianese, Camporosso 3-1 Cisano, Dego 0-1 Virtus Sanremese, Oneglia 2-3 Cengio, San Filippo Neri – Quiliano&Valleggia rinviata.

Classifica: Virtus Sanremese 45, Ventimiglia 41, Albingaunia 35, Dego 30, Cengio 29, Andora 28, Golfo Dianese 27, Oneglia 23, Quiliano&Valleggia* e Ospedaletti 22, Altarese 21, Camporosso 18, Cisano 17, Borghetto 14, San Filippo Neri 8*, Bordighera 1.

Prima Categoria “B” (16^ giornata)

Rabona 2-1 Veloce, Olimpic 4-1 Sciarbo&Cogo, Valsecca 1-2 Rossiglionese, Audace Campomorone 1-3, Dinamo Apparizione 2-0 Speranza, Campese 1-0 Multedo, Pegliese 2-2 Voltri, Virtus Don Bosco – Old Boys Rensen alle 18.

Classifica: Olimpic 44, Camprese e Multedo 39, Rabona 37, Bolzanetese 30, Voltri 26, Rossiglionese 24, Veloce, Speranza Dinamo Apparizione 19, Old Boys Rensen* e Pegliese 17, Valsecca 15, Virtus Don Bosco 12*, Audace Campomorone e Sciarbo&Cogo 11.

Seconda Categoria “A” (16^ giornata)

Albingaunia U21 6-0 Oneglia, Argentina 2-0 Riva Ligure, Borghetto B 0-5 Polisportiva Sanremo, Golfo Dianese 1-2 Vallecrosia, Villanovese 4-0 San Bartolomeo, Carlin’s Boys – Camporosso U21 alle 18.

Classifica: Argentina 42, Vallecrosia e Villanovese 31, Polisportiva Sanremo 28, Albingaunia U21 24, Golfo Dianese 21, Camporosso U21 20*, Carlin’s Boys* e Borghetto 17, San Bartolomeo 15, Riva Ligure 13, Oneglia 7, Real Santo Stefano 5,

Seconda Categoria “B” (recupero 6^ giornata)

Carcarese 2 -3 Sassello, Bardineto 3-1 Murialdo, Giusvalla 0-4 Priamar Liguria, Plodio 0-2 Nolese, Rocchettese 0-2 Pallare, Spotornese 3-0 Mallare.

Classifica: Nolese 28, Sassello 24, Spotornese 22, Priamar 19, Bardineto 18, Pallare e Mallare 17, Plodio 15, Carcarese e Murialdo 10, Rocchettese 4, Giusvalla 2.