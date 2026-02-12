Ripascimento ad Alassio: le economie del ribasso d’asta finanziano nuovi interventi di rafforzamento del litorale

Alassio. Il Comune di Alassio è stato autorizzato dalla Regione Liguria ad utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta dei lavori relativi alle “Opere a difesa naturale del centro urbano”, intervento che comprende il ripascimento strutturale dell’arenile e l’allungamento del Molo Ferrando. Le risorse rese disponibili dal ribasso del 22,579% offerto in sede di gara dall’associazione temporanea d’imprese ELCAL S.r.l. / Consorzio Stabile Angedil, che si è aggiudicata l’appalto per circa 2,1 milioni di euro a fronte di un finanziamento complessivo di 3,5 milioni assegnato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, consentono ora di realizzare opere suppletive e migliorative senza ulteriori oneri a carico del bilancio comunale.

In particolare, le economie generate dalla gara saranno impiegate per incrementare l’apporto di materiale sabbioso proveniente da cava terrestre, come previsto dalla variante approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 251/2025 e sulla base dell’ulteriore assenso di ARPAL.

Le ulteriori opere rese possibili dal ribasso interesseranno diversi tratti del litorale cittadino, sia a ponente sia a levante del Bastione, con particolare attenzione alle aree storicamente più esposte ai fenomeni erosivi. Le attività, appena avviate, avranno una durata stimata di circa tre settimane lavorative.

“Siamo veramente molto soddisfatti di poter realizzare questo ulteriore intervento così importante a protezione del nostro litorale – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – La scelta di aumentare la quantità di sabbia da cava terrestre, caratterizzata da maggiore coesione e migliore resistenza all’azione del moto ondoso rispetto al materiale dragato, consentirà di consolidare ulteriormente il profilo dell’arenile, migliorandone la stabilità morfologica e rafforzando la funzione di protezione naturale a difesa del centro urbano e delle infrastrutture costiere”.

“L’utilizzo delle economie di gara – dichiara il capogruppo di maggioranza del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi, già assessore ai Lavori Pubblici e al Demanio – rappresenta un’opportunità concreta per potenziare l’intervento originario, aumentando il livello di sicurezza e resilienza del territorio e garantendo una protezione ancora più efficace della costa di Alassio. Grazie all’autorizzazione da parte della Regione Liguria, rilasciata con il cortese interessamento dell’Assessore regionale alla Protezione Civile, dott. Giacomo Raul Giampedrone, che ringraziamo sentitamente, possiamo dare avvio a un intervento di grande rilevanza, che consentirà di integrare il nostro arenile con ulteriori 10 mila metri cubi di sabbia, a grande beneficio della protezione della costa e in vista della stagione estiva e dell’attività degli stabilimenti balneari”.