Rigenerazione urbana ed economia circolare: a Quiliano un incontro su energia e sostenibilità

Quiliano. Rigenerazione urbana, economia circolare e comunità energetiche saranno al centro dell’incontro pubblico in programma lunedì 16 febbraio 2026 alle 17.30 nella Sala Consiliare di Piazza Costituzione, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

L’evento, promosso dal Comune di Quiliano nell’ambito della campagna nazionale “M’illumino di Meno” di Rai Radio2 Caterpillar, è aperto alla cittadinanza e propone un momento di confronto dedicato ai temi della transizione energetica, della sostenibilità ambientale e delle buone pratiche applicate al territorio.

Ad aprire e coordinare i lavori sarà il sindaco Nicola Isetta. Tra i relatori figurano rappresentanti istituzionali, tecnici ed esperti del settore: IRE Liguria con l’ingegner Pietro Pera, che approfondirà il percorso del nuovo Patto dei Sindaci tra pianificazione energetica e adattamento ai cambiamenti climatici; l’ingegner Giulia Vernazza, project manager e responsabile del Polo Logistico di Vernazza Autogru, con un intervento sulla riconversione industriale come modello di economia circolare applicata; Tirreno Power con l’ingegner Enrico Erulo, direttore Corporate Affairs, che illustrerà il valore delle comunità energetiche per il territorio; e il professor Luca Ferraris dell’Università di Genova – Fondazione CIMA, che si soffermerà sul ruolo della scienza a beneficio della comunità.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per approfondire esperienze concrete e strumenti operativi legati alla rigenerazione urbana, alla pianificazione energetica locale e ai nuovi modelli di produzione e condivisione dell’energia, in un’ottica di sviluppo sostenibile e partecipazione attiva.

L’ingresso è libero. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta sui canali social di Quilianonline.it.