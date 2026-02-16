Rigenerazione urbana a Cairo, inaugurati i lavori di valorizzazione del primo lotto di piazza Abba

Cairo Montenotte. Piazza Abba e via Fratelli Francia sono ormai diventati la prosecuzione pedonalizzata di piazza della Vittoria, ed oggi, alla presenza dell’assessore regionale Marco Scajola, è stato inaugurato dal sindaco Paolo Lambertini e dalla sua giunta l’intervento di riqualificazione dell’area che rende più armonica una parte significativa del centro cittadino.

L’intervento ha riguardato le aree comprese tra piazza Abba e piazza della Vittoria e ha previsto una riqualificazione complessiva dello spazio urbano, con la realizzazione di un’area pedonale continua, sicura e accessibile, una nuova pavimentazione e un generale miglioramento della fruibilità e del decoro degli spazi pubblici. Il contributo complessivo di Regione Liguria per il primo lotto ammonta a 300 mila euro.

La riqualificazione di piazza Abba si inserisce in un progetto di Rigenerazione Urbana più ampio sostenuto da Regione Liguria, che comprende anche gli interventi già realizzati in piazza della Vittoria per 1,4 milioni di euro. Sommando il primo lotto inaugurato oggi da 300 mila euro, il secondo lotto appena avviato da 337 mila euro e i lavori precedenti in piazza della Vittoria, il valore complessivo degli interventi supera i 2 milioni di euro. Questo testimonia l’attenzione e l’impegno di Regione Liguria nel sostenere la rigenerazione urbana a Cairo Montenotte, restituendo alla comunità spazi pubblici sicuri, accessibili e funzionali, e valorizzando il cuore della città come luogo di incontro e socialità.

Il progetto complessivo proseguirà con il secondo lotto dei lavori, già finanziato per 337 mila euro e in corso d’appalto. Il completamento dell’intervento sulle aree adiacenti, con la riorganizzazione dei parcheggi, il miglioramento e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali con l’abbattimento delle barriere architettoniche, renderà l’intero comparto più accessibile e funzionale.

A breve pertanto verranno affidati i lavori per il restyling dell’altro lato della piazza, dove resteranno i posti auto ma si interverrà per rendere anche quella parte più decorosa.

“E’ una grande soddisfazione per Regione Liguria vedere gli investimenti concretizzati, specie nei piccoli Comuni dove si fanno sacrifici e si cerca di dare il massimo con le risorse a disposizione”, ha dichiarato l’assessore Scajola, sottolineando come nel savonese, dal 2021 ad oggi, siano stati finanziate opere di rigenerazione urbana per oltre quindici milioni di euro. “L’intero progetto di rigenerazione di piazza Abba e piazza della Vittoria rappresenta un investimento importante per il centro di Cairo Montenotte – dichiara Scajola –. Oggi inauguriamo il primo lotto di lavori in piazza Abba, restituendo alla comunità uno spazio rinnovato, più sicuro e funzionale, e diamo il via al secondo lotto, che completerà la riqualificazione della piazza. Questi interventi, insieme a quelli già realizzati in piazza della Vittoria, mirano a creare continuità e centralità negli spazi pubblici, valorizzando il cuore della città e migliorando la qualità della vita quotidiana. La rigenerazione urbana è uno strumento fondamentale per rafforzare l’identità dei territori e sostenere lo sviluppo locale. A Cairo Montenotte, considerando i tre interventi di rigenerazione urbana conclusi e in fase di avvio, l’investimento complessivo di Regione Liguria supera i 2 milioni di euro, a testimonianza della fiducia della Regione in questi progetti. Nella sola provincia di Savona, dal 2021 a oggi, Regione Liguria ha finanziato 50 interventi per un valore complessivo di 14 milioni di euro, confermando un impegno concreto e continuativo a favore dei territori”.

Presente alla cerimonia anche lo storico Lorenzo Chiarlone che ha raccontato come Giuseppe Cesare Abba sia stato una figura di rilievo per la città, non solo per i trascorsi politici (fu sindaco e assessore) ma soprattutto per quelli legati alla formazione, all’educazione e agli studi.

“Ringraziamo la Regione Liguria e l’assessore Marco Scajola per l’attenzione continua dimostrata verso la nostra città – commenta il sindaco Paolo Lambertini -. Questo intervento non è isolato o fine a sé stesso, ma si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione e rigenerazione urbana, avviato con Piazza delle Vittoria e proseguito con la pedonalizzazione e la valorizzazione dell’area antistante la SOMS di Pizza Abba e di Via Fratelli Francia. Un lavoro coerente e organico, con l’obiettivo di restituire continuità, qualità e centralità agli spazi pubblici del centro cittadino. Grazie al sostegno della Regione che ha già finanziato il secondo lotto potremo intervenire anche sull’area adiacente, riorganizzando parcheggi e passaggi pedonali, migliorando l’accessibilità e abbattendo le barriere architettoniche. Un segnale concreto di come la capacità di progettare con visione producano risultati tangibili per i cittadini”.