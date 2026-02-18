Rigassificatore e termovalorizzatore, Arboscello (Pd): “Le compensazioni sono un bluff”

Savona-Valbormida. “Su rigassificatore e termovalorizzatore, chi a destra pensa di far digerire degli impianti impattanti con fantasiosi vantaggi per il territorio si sbaglia. Dalla Toscana arriva la conferma che anche le compensazioni sono un bluff”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo le dichiarazioni di questi giorni del presidente della Toscana Giani in risposta alla richiesta di proroga per la permanenza del rigassificatore a Piombino.

“Il Governo, – ha proseguito l’esponente ‘dem’, – metta una pietra sopra al rigassificatore in Liguria. Dalla Toscana arriva l’ennesima conferma che le promesse di compensazioni sono un bluff: un gigantesco specchietto per le allodole buono solo per vendere un’opera imposta dall’alto. Il presidente della Regione Toscana Giani ha chiaramente denunciato il mancato rispetto degli impegni presi per Piombino: due opere realizzate sulle dieci promesse. La prova definitiva del fallimento di questo modello”.

“Chi, anche in Liguria, continua a parlare di ‘grandi ricadute’ o ‘compensazioni’ per giustificare la necessità del rigassificatore, o del termovalorizzatore sta semplicemente prendendo in giro le persone. Lo diciamo da mesi: l’impianto non è compatibile né dal punto di vista ambientale, né da quello economico, né tantomeno sanitario. Ora cade anche l’ultima scusa di chi lo difendeva in nome delle compensazioni territoriali”.

“La Giunta Bucci smetta di perdere tempo e si attivi per chiudere questa vicenda una volta per tutte. Dal Governo serve un atto ufficiale che il rigassificatore a Vado Ligure non si farà. Lo stesso discorso vale per il termovalorizzatore: chi promette energia per le aziende, riscaldamento per le famiglie e grandi opere compensatorie per la Valbormida la smetta. Un impianto si fa se serve e se è compatibile, nel caso del termovalorizzatore in Valbormida nessuna delle due condizioni sia soddisfatta”, ha concluso il consigliere regionale PD.