Savona. “L’ho già detto diverse volte ora lo ha anche ribadito il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. Il rigassificatore qui non arriverà, dal punto di vista economico non ha senso, deve stare sulle dorsali del gasdotto e Piombino è il posto giusto”. Lo afferma il presidente di Regione Liguria, a margine della conferenza stampa per la nuova apertura della sede Filse a Savona.

Con queste affermazioni il numero uno di Regione Liguria mette un ulteriore punto fermo alla questione dello spostamento della nave rigassificatrice che dunque rimarrà a Piombino. Il presidente Bucci è sempre stato contrario all’arrivo del rigassificatore in terra savonese e oggi si dice entusiasta delle parole espresse dal ministro dell’Ambiente ospite da Bruno Vespa: “Sapete la mia posizione in merito allo spostamento qual è sempre stata. Abbiamo scritto a Roma, abbiamo fatto il nostro dovere e adesso lo afferma anche il ministro. Direi che non c’è altro da aggiungere”.

Pichetto Fratin il 21 gennaio aveva comunicato l’avvio di un procedimento amministrativo riguardante proprio il rigassificatore di Piombino, gestito da Snam. Si tratta di un riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che era stata rilasciata nel maggio 2023 e che permetterebbe all’impianto di continuare a operare.

Snam ha presentato formalmente la richiesta di riesame a fine dicembre 2025, perfezionandola poi a metà gennaio 2026. L’autorizzazione ambientale attualmente in vigore scadrà il 3 luglio 2026.