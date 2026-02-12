Riforma della sanità, Bucci: “Superati tutti i rilievi del ministero, si va avanti”

Genova. I rilievi del ministero della Salute sulla riforma della sanità “erano amministrativi e burocratici, sono tutti perfettamente superati e si va avanti“. A dirlo è il presidente ligure Marco Bucci a margine della conferenza stampa sugli eventi della Regione al Festival di Sanremo.

“Non avevo alcun dubbio, anche perché ho avuto alcune interlocuzioni con i ministri e ovviamente abbiamo visto che le cose andavano bene – ha aggiunto il governatore -. Certamente anche la parte amministrativa deve essere messa a posto, e quindi abbiamo messo a posto completamente tutta la parte amministrativa”.

Da Roma erano arrivate obiezioni su alcuni punti della legge regionale che accorpa tutte le Asl in un’unica azienda e riunisce sotto un’unica regia gli ospedali dell’area genovese. In particolare erano stati contestati gli stipendi dei due direttori generali (200mila euro lordi) e la figura del direttore d’area. L’intesa, come anticipato oggi dal Secolo XIX, è arrivata con l’impegno della Regione a coprire le retribuzioni con fondi propri.

Bucci poi si rivolge all’opposizione: “A tutti quelli che hanno fatto i gufi qualche settimana fa rispondiamo che fare i gufi non porta mai nessun beneficio, soprattutto ai cittadini che si trovano sballottati da uno che dice A e l’altro che dice il contrario di A, con che vantaggio?”.