Riasfaltature, sistemazione dei tombini ed eliminazione dei marciapiedi pericolosi: Laigueglia si prepara per il “nuovo” Trofeo

Laigueglia si prepara per il “nuovo” Trofeo. Riasfaltata tutta via Badarò, con riallineamento dei tombini alla sede stradale ed eliminazione di alcuni marciapiede pericolosi. Lo storico lungomare di Badarò è così pronto ad ospitare nuovamente l’arrivo della prestigiosa gara ciclistica.

“L’amministrazione si sta impegnando al massimo – afferma il sindaco Giorgio Manfredi – per offrire un’ edizione del Trofeo Laigueglia frizzante e ricca di novità con un nuovo capitolo di una storia lunga 63 edizioni. Per questo abbiamo inteso riportare l’arrivo in via Badarò, che vide i trionfi di campioni come Merckx, Dancelli, Bitossi e Saronni”.

“Per questo abbiamo investito nel restyling del lungomare perché possa degnamente accogliere questo grande evento e presentare al mondo una degna cartolina della nostra baia. Desidero anche ringraziare anche il personale e gli operatori del comune del Comune che ci stanno seguendo con entusiasmo in questa nuova avventura”.

Il banco di prova della nuova via Badarò sarà già rappresentato domenica 22 febbraio dal via della Gran Fondo Laigueglia.