Regione stanzia 30mln di euro per il Tpl: “Fondi per il rinnovo del parco mezzi”

Liguria. Ammonta a 30 milioni di euro lo stanziamento che la Regione Liguria destinerà alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo dei parchi autobus. Le risorse fanno parte del secondo quinquennio, 2024-2028, del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile (PSNMS).

Le aziende potranno così investire fondi per l’acquisto di nuovi autobus, elettrici o a metano, e per realizzare le relative infrastrutture di alimentazione.

Da sottolineare, inoltre, che attualmente la Regione Liguria è stata l’unica in Italia a completare e rendicontare gli investimenti finanziati con le risorse del quinquennio precedente (2019-2023) pari a 28 milioni di euro con i quali sono stati acquistati 82 autobus in tutta la Regione ed eseguiti lavori di elettrificazione ai depositi.

“Risorse davvero significative per centrare uno dei nostri obiettivi dichiarati ovvero il rinnovo dei parchi mezzi delle aziende di trasporto pubblico locale – spiega l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola -. 30 milioni di euro che verranno suddivisi tra le province e che consentiranno di acquistare decine di autobus, ma anche di migliorare le fondamentali infrastrutture per la loro gestione”.

“Ancora una volta ci siamo contraddistinti per una rendicontazione puntuale tanto da essere l’unica regione in Italia ad aver chiuso positivamente il quinquennio precedente contribuendo direttamente all’acquisto di 82 autobus sul territorio”.

“Le aziende dovranno comunicarci le loro spese e noi provvederemo, via via, a erogare i fondi – prosegue Scajola -. Fondi che andranno ad aggiungersi alla prima parte di quelli, interamente regionali, già destinati all’acquisto di autobus e derivanti da un accordo con i sindacati. Regione Liguria conferma il suo impegno per migliorare e potenziare il trasporto pubblico locale, fondamentale per molti utenti ma anche per gli stessi lavoratori delle aziende”.

“Utilizziamo al massimo i fondi nazionali ai quali aggiungiamo, costantemente, economie regionali” conclude l’assessore regionale.