Referendum giustizia: questa sera a Savona la tavola rotonda tra magistrati, avvocati e giuristi

Savona. Si terrà questa sera, venerdì 27 febbraio, alle ore 20.30, a Savona un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, in vista delle consultazioni in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo. L’evento si terrà nella Sala Espositiva “Caduti di Nassiriya”, all’interno del Palazzo della Provincia di Savona (Palazzo Nervi).

La serata è promossa dalla Fondazione Farefuturo, con la collaborazione dell’associazione “Amici della libertà”, e nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento pluralista sui quesiti referendari. Non sarà un incontro a senso unico, ma un’occasione di confronto tra punti di vista differenti, per permettere ai cittadini di comprendere meglio le ragioni di ciascuna posizione prima di votare.

Ad aprire l’incontro sarà Enrico Nan, avvocato e già parlamentare, che illustrerà le finalità della serata e il lavoro della Fondazione promotrice dell’evento.

All’iniziativa prenderanno parte profili di grande esperienza e autorevolezza, chiamati a confrontarsi sui temi più dibattuti della riforma della giustizia sottoposta a referendum: tra loro Felice Giuffrè, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Alberto Landolfi, già magistrato, Emilio Gatti, già Procuratore aggiunto di Torino, Enrico Morando per il comitato “Sinistra per il Sì”, e Riccardo Crucioli, giudice penale del Tribunale di Genova. Un’occasione per ascoltare voci qualificate e confrontare punti di vista diversi su un tema centrale per il Paese.

A moderare sarà il giornalista Nicola Seppone della redazione di IVG.it.

“Su un tema complesso come la giustizia – spiega l’avvocato Enrico Nan – è importante creare spazi in cui le diverse opinioni possano essere spiegate e confrontate. Con questa serata vogliamo aiutare i cittadini a capire bene le diverse posizioni, promuovendo un dibattito basato sui contenuti piuttosto che sulle semplificazioni, per arrivare al voto con maggiore lucidità”.

L’ingresso è libero e l’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione per informarsi, ascoltare e partecipare attivamente al dibattito pubblico su un tema centrale per il Paese.