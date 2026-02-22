Referendum giustizia: le ragioni del “No” in un incontro alla biblioteca di Alassio

Mercoledì 25 febbraio, alle ore 21.00, presso l’Auditorium della Biblioteca Deaglio di Alassio, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del NO – Gli effetti della riforma Nordio sull’equilibrio dei poteri”: un appuntamento per approfondire uno dei temi più delicati del dibattito istituzionale: la riforma della giustizia e le sue conseguenze sul sistema democratico e sulla separazione dei poteri.

A intervenire saranno: Fiorenza Giorgi, magistrato; Giorgio Cangiano, avvocato.

L’evento è stato organizzato dalla nostra sezione A.N.P.I. con la collaborazione della “Società Civile per il NO” e “Giusto Dire NO”.

Attraverso un’analisi tecnica ma accessibile, i relatori offriranno strumenti di comprensione utili ai cittadini per valutare criticamente i contenuti della riforma e il suo impatto sull’autonomia della magistratura, sul ruolo del pubblico ministero e sull’equilibrio tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

“L’incontro vuole essere uno spazio di informazione e confronto, nel segno della partecipazione consapevole. In un momento in cui le riforme istituzionali incidono direttamente sull’assetto democratico del Paese, diventa fondamentale promuovere occasioni di approfondimento aperte alla cittadinanza”.

“L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno per la tutela dei principi costituzionali e per la difesa dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. Difendiamo la Costituzione. Informarsi è il primo passo per scegliere”.