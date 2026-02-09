Referendum giustizia, la presentazione dei Comitati per il Sì: “Rafforza la terzietà del giudice e si garantiscono i diritti dei cittadini”

Savona. Si è tenuta questa mattina presso la Sala dei Gruppi Consiliari del Comune di Savona dei comitati savonesi a sostegno del Sì al referendum della giustizia.

Durante l’incontro sono state illustrate le ragioni della riforma: “Rafforza la terzietà del giudice e si garantiscono meglio i diritti delle persone”.

Alla conferenza stampa hanno preso parte esponenti delle principali realtà territoriali schierate per il fronte del Sì (Comitato Camere Penali per il Sì, il Comitato Giovani Avvocati per il Sì, Comitato Giustizia Sì).

Sono due le iniziative in programma: la prima il 25 febbraio e la seconda il 6 marzo, entrambe in Sala Rossa.

L’avvocato Andrea Scelle (Camere Penali) spiega: “Con la riforma il giudice è terzo e non ha legami con il pubblico ministero, in nessun altro paese europeo c’è questa commistione di ruoli. Relativamente al Csm, è meglio essere giudicati da un organo terzo e imparziale, oggi gli eletti giudicano gli elettori”. E conclude: “Il decreto Sicurezza è stato ampiamente riscritto grazie al Presidente della Repubblica, non è successo con la legge di revisione costituzionale, non finirà il mondo il 24 marzo. Siamo nell’ambito di quello che è consentito”.

L’avvocato Federico Farina (Giovanni Avvocati): “E’ una riforma giusta che rispetta la Costituzione e garantisce il giusto processo. Non è una lotta di classe dell’avvocatura contro la magistratura ma un impegno a rendere la giustizia più giusta e più equa di fronte al cittadino”.