Referendum giustizia, al via la campagna per il Sì di Forza Italia in provincia di Savona

Provincia. Parte ufficialmente la campagna elettorale per il referendum del 22 e 23 marzo. Ad annunciarlo sono il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza e il responsabile provinciale di “Savona dice Sì”, l’avvocato Alberto Bonifacino.

“Forza Italia invita a votare Sì — dichiara Vaccarezza —. In provincia di Savona, da oggi sono otto i comitati attivi: Valli Ingaune, Val Bormida, Alassio, Albenga, Loano, Spotorno, Savona e Varazze. Le iniziative saranno numerose e verranno comunicate attraverso la pagina Facebook ‘Savona Dice Sì’, dove spiegheremo nel dettaglio le ragioni del voto”.

Bonifacino spiega anche la scelta simbolica del luogo per il primo video della campagna: “Abbiamo scelto il Ponte Rosso di Albenga. Non è casuale: fu ricostruito in tempi record dopo l’alluvione del 1994 dall’allora sindaco Angelo Viveri, ma divenne anche simbolo di un caso di malagiustizia che portò al suo arresto”.

Secondo i promotori, votare Sì significa sostenere una riforma che introduce la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e il sorteggio dei componenti del Csm. “L’obiettivo — concludono — è mettere pm e avvocati sullo stesso piano davanti ai giudici, superare il sistema delle correnti e valorizzare il merito dei tanti magistrati che lavorano con serietà”.