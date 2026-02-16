Referendum giustizia, a Vado un incontro con l’ex magistrato Fiorenza Giorgi

Vado Ligure. In vista del referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, giovedì 19 febbraio alle 20.30 presso la Casa della Memoria in piazza Corradini a Vado Ligure si terrà un incontro di approfondimento con l’ex magistrato Fiorenza Giorgi.

L’incontro è promosso dalla sezione Anpi di Vado Ligure.

Giorgi analizzerà la proposta della Riforma Nordio, una riforma che “non migliorerebbe la giustizia, ma che stravolgerebbe la Costituzione, mettendo a rischio l’indipendenza della magistratura, assoggettandola al potere esecutivo, come accadde nel ventennio fascista e ci spiegherà le ragioni del no e l’importanza di andare a votare compatti. Il referendum costituzionale non ha quorum”.

Modera Anna Taverso.