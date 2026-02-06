Referendum Giustizia, a Savona nascono i comitati per il “SÌ”: lunedì la presentazione in municipio

Savona. Si terrà lunedì 9 febbraio, a mezzogiorno, presso la Sala dei Gruppi Consiliari del Comune di Savona, la conferenza stampa di presentazione dei comitati savonesi a sostegno del “SÌ” per i primi Referendum sulla Giustizia.

“L’incontro, – hanno spiegato gli organizzatori, – si propone d’illustrare le ragioni tecniche e civili di una riforma ritenuta necessaria per rafforzare la terzietà del giudice e per meglio garantire i diritti delle persone”.

Alla conferenza prenderanno parte esponenti delle principali realtà territoriali schierate per il fronte del “SÌ”: Comitato Camere Penali per il SÌ; Comitato Giovani Avvocati per il SÌ!; Comitato Giustizia SÌ!

Durante l’evento verranno approfonditi i seguenti punti: ragioni del voto, con una sintesi dei motivi per cui è fondamentale recarsi alle urne e sostenere i quesiti referendari; i calendario delle Iniziative con presentazione del programma degli eventi che animeranno il territorio fino alla data della consultazione referendaria; obiettivi, ovvero ensibilizzare l’opinione pubblica locale sull’importanza del tema, portando il dibattito fuori dalle aule giudiziarie e tra i cittadini.