Referendum costituzionale e riflessi sul diritto di cronaca: venerdì 20 febbraio incontro a Savona

Savona. Referendum costituzionale e riflessi sul diritto di cronaca. Se ne parla venerdì 20 febbraio a Savona dalle 16.30. Il convegno è organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria in collaborazione con la sezione ligure dell’Associazione Nazionale Magistrati e la Camera Penale di Savona.

L’incontro si terrà all’interno della chiesa del Sacro Cuore in via Colombo. I saluti istituzionali sono affidati a Marco Russo, sindaco di Savona e a Don Giovanni Lupino, parroco del Sacro Cuore.

L’argomento del convegno sarà introdotto dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria Tommaso Fregatti.

I relatori saranno poi Enrico Zucca, procuratore generale di Genova, Fiorenza Giorgi, magistrato e già giudice del tribunale di Savona e Andrea Scella, presidente della Camera Penale di Savona. Il dibattito sarà moderato da Marco Lignana, giornalista di Repubblica e consigliere dell’Ordine dei Giornalisti.

L’ingresso è libero.

Per decisione del Comitato Tecnico Scientifico che non accredita i dibatti sul referendum dopo il 15 gennaio la partecipazione non darà diritto a crediti formativi.