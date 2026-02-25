Referendum, Arboscello: “L’università sia luogo di confronto. Da Balleari parole fuori ruolo”

Liguria. “Balleari ancora una volta dimentica il suo ruolo istituzionale e interviene in modo fazioso e di parte sul no dell’Università di Genova a un incontro sul referendum costituzionale. Il mio auspicio invece è semplice, che le persone vadano a votare e che sul referendum si faccia più informazione possibile. Più informazione significa più consapevolezza, e questo vale per tutti, per il sì e per il no”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria Roberto Arboscello in replica a Balleari su no dell’Università di dare spazio a un’iniziativa referendaria organizzata dagli studenti di Sinistra universitaria.

“Se qualcuno nel centrodestra è spaventato dal confronto e scambia momenti di approfondimento per propaganda solo perché non controlla il palco, allora il problema non è l’università ma l’insicurezza politica. Colpisce che a parlare in questi termini sia il presidente del Consiglio regionale. Da chi presiede un’assemblea legislativa ci si aspetta il pieno sostegno al pluralismo, al confronto aperto, alla libertà di discussione. Se invece l’intervento è da leggere come posizione di partito, da esponente di Fratelli d’Italia, allora si chiariscano i piani. Perché i ruoli istituzionali impongono equilibrio e responsabilità, non interventi che rischiano di suonare come una pressione politica”.

“Le università sono per definizione luoghi di dibattito, di spirito critico, di partecipazione. Non si difende l’autonomia degli atenei invocandola solo quando fa comodo, ma rispettando la loro capacità di organizzare momenti di confronto. Non si trasformi una discussione pubblica in una polemica ideologica. Il rettore dell’Università di Genova ci ripensi e dia agli studenti la possibilità di confrontarsi e organizzare dibattiti pubblici che aiutano solo a scegliere consapevolmente”.