RC Auto: nel 2025 prezzi in crescita del +2,7%, ma il risparmio è possibile

Il 2025 ha visto un incremento del prezzo medio dell’RC Auto pari al +2,7%, con un premio medio annuale di 469,86 euro. È quanto emerge dall’analisi condotta da Segugio.it, il portale leader in Italia per il confronto delle assicurazioni. Nonostante l’aumento, il risparmio medio ottenibile utilizzando un comparatore si è attestato al 52,2%.

L’andamento dei prezzi è stato caratterizzato da una crescita costante nei primi mesi dell’anno, con un picco massimo registrato a luglio (€493). Da agosto in poi, invece, si è osservata una lieve riduzione, fino a raggiungere un minimo di €477 a dicembre. Tuttavia, il livello medio dei premi rimane ancora elevato, rendendo fondamentale per i consumatori confrontare le offerte disponibili sul mercato.

Un anno di variazioni: cosa è successo nel 2025?

L’analisi di Segugio.it evidenzia come il 2025 sia stato un anno caratterizzato da un andamento discontinuo dei prezzi. Nei primi sei mesi, i premi RC Auto hanno mostrato una crescita costante, passando da €440 a gennaio a €466 a giugno. L’accelerazione più marcata si è registrata tra giugno e luglio, con un aumento che ha portato il premio medio a €493, il valore più alto dell’anno. Successivamente, i prezzi hanno iniziato a calare, con una riduzione graduale che ha raggiunto il minimo di €477 a dicembre.

Queste oscillazioni riflettono un mercato in continua evoluzione, influenzato da molteplici fattori, tra cui le politiche delle compagnie assicurative, l’andamento economico generale e le abitudini di guida degli italiani. Nonostante il calo osservato negli ultimi mesi, il livello medio dei premi resta comunque elevato rispetto agli anni precedenti, evidenziando la necessità di strategie di risparmio efficaci.

Differenze regionali significative

Un altro aspetto interessante emerso dall’analisi riguarda le differenze regionali nei premi RC Auto. La Calabria si conferma la regione con l’aumento più marcato, registrando una crescita del +15,8% e un premio medio di €496,39. Seguono Basilicata (+13,0%) e Sicilia (+12,1%), regioni dove i costi assicurativi continuano a rappresentare una voce di spesa significativa per le famiglie.

Al contrario, regioni come Liguria, Veneto e Toscana hanno mostrato una maggiore stabilità, con variazioni annue inferiori all’1%. In queste aree, il premio medio è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno precedente, dimostrando che le dinamiche del mercato assicurativo possono variare notevolmente a seconda del contesto geografico.

Il ruolo dei comparatori per risparmiare

In un contesto di prezzi ancora alti, strumenti come Segugio.it si rivelano essenziali per aiutare i consumatori a risparmiare. Grazie alla possibilità di confrontare le diverse offerte disponibili sul mercato, è possibile ottenere un risparmio significativo, che nel 2025 ha raggiunto in media il 52,2%. Questo dato sottolinea l’importanza di adottare un approccio attivo nella gestione delle proprie polizze assicurative.

Secondo Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato di Segugio.it Broker, “la diversità dei prezzi tra le compagnie assicurative per lo stesso cliente è spesso molto elevata. Per questo motivo, è importante individuare la proposta più conveniente e rinegoziare con il proprio assicuratore o, in alternativa, cambiare compagnia”.

Consigli per i consumatori

Per ottenere il massimo risparmio, è fondamentale seguire alcune semplici regole, come confrontare regolarmente le offerte, rinegoziando il contratto o valutando il cambio di compagnia: se l’offerta attuale non è competitiva, cambiare assicuratore può portare a risparmi significativi.

Grazie a queste strategie, i consumatori possono non solo ridurre i costi, ma anche trovare soluzioni più adatte alle proprie esigenze.

Il 2025 ha confermato l’importanza di un approccio consapevole e attivo nella scelta delle polizze RC Auto. Nonostante l’aumento dei prezzi, il risparmio è possibile grazie a strumenti di comparazione, che permettono di confrontare le offerte e individuare le soluzioni più convenienti. In un mercato in continua evoluzione, essere informati e pronti a valutare alternative rappresenta la chiave per ottimizzare i costi e ottenere il massimo valore.