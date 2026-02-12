Rari Nantes Savona: aperte le iscrizioni per il Camp 2026 di pallanuoto

Savona. Sono aperte le iscrizioni per Camp 2026 lo stage di pallanuoto organizzato dalla Rari Nantes Savona, giunto al suo 32° anno.

Lo stage si caratterizza per essere un Camp principalmente di istruzione tecnico tattica. Sarà guidato dal direttore tecnico della Rari Nantes Savona, Alberto Angelini che si avvarrà del coordinamento tecnico di Giulio Sartorello, coordinatore del Settore Giovanile della Rari Nantes Savona e come tecnico di Niccolò Rocchi, difensore della Rari.

Nel corso della settimana, saranno svolte attività specifiche dedicate al Judo e alla Nutrizione.

Possono partecipare allo stage ragazzi e ragazze in età compresa tra i 9 ed i 17 anni

Lo stage si svolgerà come sempre nella piscina comunale olimpica “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona, un impianto considerato tra i più belli d’Italia.

DURATA DEL CAMP

L’arrivo è previsto Lunedì 20 luglio 2026 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso la Piscina Comunale Olimpica “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona.

Il termine dello stage è previsto Sabato 25 luglio 2026 alle ore 12, immediatamente dopo la maxi partita che chiuderà lo stage.

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni proseguiranno fino al 30 giugno 2026 e comunque sino ad esaurimento dei posti disponibili.

OSPITALITA’

La struttura alberghiera che ospita i partecipanti è il Sea Art Hotel in Via Aurelia a Vado Ligure.

Il Sea Art Hotel offre ambienti accoglienti e confortevoli, con un personale preparato a ricevere “l’invasione” dei ragazzi e ragazze dello stage.

Le stanze sono a due, tre o quattro letti, tutte con servizi interni.

La cucina particolarmente curata è di tipo familiare ed offre un menu ricco e vario.

RECAPITI TELEFONICI

Segreteria organizzativa: Tel. 019-8489778

E-mail: laura.sicco@rarinantes.sv.it

(Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 17,00)

Maggiori informazioni verranno inviate, a richiesta, via mail.

La locandina