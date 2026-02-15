Rally: Luca Pedersoli ed Anna Tomasi trionfano alla 12ª Ronde della Val Merula

Andora. La 12° Ronde della Val Merula è di Luca Pedersoli e Anna Tomasi. La coppia lombarda, alla prima partecipazione alla gara ligure, ha trionfato ad Andora a bordo di una Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli ed ha agevolmente dominato sin dalle prime battute. Fondamentale è stato il distacco inflitto agli avversari sulla prima prova speciale, che ha poi permesso a Pedersoli di controllare in tutta tranquillità la concorrenza fino alla pedana di arrivo. Per il bresciano si tratta del secondo successo di fila in terra ligure nel giro di pochi mesi, dato che a fine novembre aveva trionfato alla Ronde Valli Imperiesi, a pochi chilometri di distanza.

Sul podio, ancora una volta al secondo posto dopo quello ottenuto nel 2025, Simone Miele in coppia con Luca Beltrame su Skoda Fabia RS (Bluthunder), che ha preceduto i locali Michele Guastavino e Laura Bottini (Racing For Genova), su Skoda Fabia Evo. Il lombardo ed il ligure hanno dato vita ad una bella lotta, con Guastavino ad occupare la seconda piazza nelle prime due prove speciali; sulla terza Miele ha poi allungato il passo, issandosi in seconda posizione per rimanervi fino al traguardo. In una assoluta senza troppi scossoni, proprio nel finale i finlandesi Korhola – Virtanen su Citroen C3 (Alma Racing) accusano una foratura e perdono molti minuti, lasciando così via libera nella top five ai locali Filippo Gerini e Luciano Campanella su Skoda Fabia (Turismotor’s), che hanno preceduto Simone Peruccio e Davide Cecchetto (Skoda Fabia RS – All Sport Mottarone). Tra le due ruote motrici la vittoria è andata alla Renault Clio R3 di Antonio Annovi e Tatiana Santini (Meteco), mentre il Gruppo N se lo sono aggiudicato Silvio Leporace ed Igor Olivieri su Subaru Impreza (Meteco).

La gara ha registrato un ritardo di oltre un’ora e mezza a causa dell’interruzione della terza prova speciale per il cappottamento della vettura di Armando Donazzan e Deborah Casazza, a circa un chilometro dal traguardo. La Skoda numero 24 si è ribaltata, senza conseguenze per l’equipaggio, in un tratto molto stretto della prova ed il ripristino della strada ha richiesto diverse decine di minuti. Il transito dei concorrenti è poi ripreso dopo l’attenta valutazione delle condizioni di sicurezza da parte del personale addetto. Per il ritardo accumulato in precedenza, alcuni concorrenti hanno dovuto affrontare in trasferimento l’ultima prova speciale, siccome il regolamento prevede che nei rally “Ronde” non si possano effettuare prove in notturna

Da segnalare il tempestivo intervento del team medico in servizio per la gara, che ha prontamente soccorso un ciclista colto da un importante malore nei pressi della partenza della prova speciale. La presenza dell’equipe medica e dei mezzi di soccorso ha reso possibile la stabilizzazione pel paziente in tempi molto rapidi, seguita dal successivo trasporto in ospedale.

Giornata comunque da ricordare per la Sport Infinity e per la città di Andora, che è stata pacificamente invasa dal popolo del rally e che ha vissuto un weekend da tutto esaurito fuori stagione. Soddisfazione del Sindaco Mauro Demichelis, che ha salutato l’arrivo dei concorrenti e premiato i vincitori insieme all’assessore Ilario Simonetta, confermando l’importante sostegno alla manifestazione. Presente alla premiazione anche Alessandra Barberis, assessore in rappresentanza del Comune di Stellanello, altro ente che ha instaurato un profondo rapporto di amicizia e collaborazione con la Sport Infinity.

Numerosi i trofei assegnati alla Ronde Val Merula, ad iniziare dal Memorial Davide Elena; il premio per il pilota più giovane al traguardo è andato al sardo Lorenzo Ruiu, che col copilota Marco Demontis ha anche ricevuto il riconoscimento per l’equipaggio proveniente da più lontano, consistente in un cesto preparato dall’azienda vivaistica Rocchetti.

Il Trofeo Bruno Banaudi, in palio per il navigatore più “esperto”, è andato ad Angelo Bregliasco, mentre una selezione di prodotti locali offerta dall’azienda Elena Luigi se la è accaparrata Danilo Ameglio, autore della staccata più spettacolare al bivio della “Corcetta”.

Anche il trofeo Women Racing Cars ha assegnato i propri premi, che sono andati alla più giovane pilota all’arrivo, ovvero Asia Vidori, alla vincitrice del gruppo RC6N Carola Villati ed alla più “esperta”, Cristina Campora.

C’era molta attesa anche per la prima sfida del Trofeo Seicento 2 Regioni, che ha visto primeggiare Gianni “Staffa” Anassarette ed appunto Carola Villati, davanti a Federico Feti con Cristian Pollini ed a Franco Picconi con Arianna Genaro.