Raffica di furti a Casanova, sulle alture di Varazze: prese di mira quattro abitazioni

Varazze. Quattro colpi messi a segno, in serie. Dalle 17 alle 19. Quattro abitazioni che hanno avuto una pessima visita: quella dei ladri. È successo lunedì scorso.

Tardo pomeriggio. I malviventi hanno preso di mira alcune case di Casanova, frazione sulle immediate alture di Varazze. La zona è quella di via Peana, sono entrati in tre abitazioni, e via Costa: qui in una. Hanno agito rompendo inferriate e finestre.

Sul posto, immediato l’intervento di carabinieri e Polizia Locale. Indagini in corso.