  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Rapporto

Qualità dell’aria, il dossier di Legambiente: per Savona lieve peggioramento sulle polveri sottili

Nonostante il dato positivo, restano criticità soprattutto in vista dei nuovi limiti europei previsti dal 2030

savona vista veduta dall'alto centro storico

Savona. Il nuovo rapporto “Mal’Aria di città 2026” di Legambiente analizza la qualità dell’aria nei capoluoghi italiani e mostra un miglioramento generale dello smog, ancora però insufficiente per un reale cambio di rotta. Nel 2025 sono scesi a 13 i capoluoghi che hanno superato i limiti giornalieri di PM10, contro i 25 del 2024, i 18 del 2023 e i 29 del 2022.

Nonostante il dato positivo, restano criticità soprattutto in vista dei nuovi limiti europei previsti dal 2030. Non fanno eccezione i dati sulla qualità dell’aria a Savona, nonostante gli interventi “green” in atto, come sull’area portuale.

Applicando già oggi quei parametri, il 53% delle città sarebbe fuori norma per il PM10, il 73% per il PM2.5 e il 38% per l’NO2. A questo si aggiunge la nuova procedura di infrazione avviata a gennaio 2026 dalla Commissione europea contro l’Italia per il mancato aggiornamento del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico.

Il monitoraggio sulla qualità dell’aria a Savona, come per il resto della Liguria, ha riguardato biossido di azoto (NO2) e polveri sottili (PM2.5 e PM10). Il dato più critico riguarda Genova per l’NO2, con 27 microgrammi per metro cubo, oltre il limite europeo di 20. La Spezia e Savona peggiorano rispetto allo scorso anno ma restano sotto la soglia, rispettivamente con 19 e 16 microgrammi. A livello nazionale i valori peggiori si registrano a Napoli, Torino, Palermo e Milano, mentre il 38% delle città non rispetta il limite.

Per il PM2.5, legato alle patologie respiratorie, tutta la Liguria rispetta il limite europeo di 10 µg/m3, ma resta sopra il valore indicato dall’OMS di 5 µg/m3. Genova e Savona si attestano a 10 µg/m3, mentre La Spezia scende a 8. I valori peggiori in Italia si concentrano nella Pianura Padana, con picchi a Monza, Cremona e Rovigo.

Sul PM10 migliorano Genova e La Spezia, mentre Savona peggiora leggermente. Tutte le città liguri restano sotto il limite europeo di 20 µg/m3 ma sopra quello OMS di 10. Nel complesso la Liguria risulta tra le aree migliori in Italia. Imperia non rientra nella classifica per la presenza di una sola centralina, ma i dati indicano comunque una buona qualità dell’aria senza sforamenti. Le situazioni peggiori a livello nazionale si registrano a Cremona, Lodi, Cagliari, Verona, Torino, Napoli e Vicenza.

savona vista veduta dall'alto via Paleocapa

Parzialmente soddisfatto dei risultati Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria, che ha commentato il dossier sulla qualità dell’aria: “In Liguria buoni valori per le polveri sottili mentre a Genova continua ad essere problematico il valore del Biossido di Azoto, NO2. Evidentemente le misure adottate finora non sono sufficienti e si rende necessario un intervento più incisivo da parte della nuova giunta sulla riduzione dell’inquinamento prodotto dalle navi e dal traffico urbano per tutelare la salute pubblica. Non possiamo fare a meno di pensare che le recenti indicazioni per introdurre in alcune strade il limite dei 30 km/h oltre che essere fondamentale per salvare la vita delle persone negli incidenti stradali potrebbe migliorare anche la qualità dell’aria e quindi salvare delle vite anche dal punto di vista sanitario”.

Le concentrazioni di NO2, PM2.5 e PM10 sono espresse in microgrammi per metro cubo di aria. L’analisi ha considerato 105 capoluoghi per l’NO2, 93 per il PM2.5 e 103 per il PM10, calcolando la media annuale attraverso le centraline urbane ufficiali.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.