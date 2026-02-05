Pugilato e kickboxing, “New Fighter”: eccellenti risultati per lo Sport Savona Team Dibari

Albenga. Si è concluso con grande soddisfazione ad Albenga “New Fighter”, appuntamento che ha visto protagonista lo Sport Savona Team Dibari, impegnato non solo nella boxe ma anche nel settore kickboxing K-1, disciplina che sta dando risultati sempre più rilevanti e confermando la crescita costante dell’intero gruppo.

Ottime prestazioni nel K-1 per gli atleti Melissa Cabrera, Melissa Zaccariello, Elena Misiti, Rosi Aliaj, Sofia Sonego, Achraf, Gabriele Dibari, Elison Demiraku e Fabio Brusco, che hanno dimostrato impegno, miglioramenti tecnici e grande spirito di squadra.

Riscontri positivi anche nella boxe KTI, dove si sono messi in evidenza Federico Ciolla, Mathilda Ciolla, Alvin Skuka, Matteo Luma, Andrea Vairo e Gianluca Ielapi, protagonisti di prove solide e convincenti.

La società savonese desidera esprimere un sentito ringraziamento ai coach Gabriele Agresti, Giovanni Lamberti, Davide Corbetta, Marco Pastorino e Badr El Karim per il lavoro svolto negli ultimi mesi, determinante per la crescita tecnica, sportiva e personale degli atleti, oltre che per il positivo cambiamento all’interno del team.

Nel gala serale targato FPI, ottimi risultati anche per i pugili Ameer Soliman, Pietro Vairo, Alizia Federico, Orges Lika e Bogdan Rusetski, che hanno confermato il valore e la preparazione del gruppo.

Grande la soddisfazione dei tecnici Lorenzo Dibari e Massimo Papaleo, che sottolineano l’impegno quotidiano della squadra e la continua evoluzione del progetto sportivo.

Il tecnico Federale Dibari annuncia inoltre il prossimo grande appuntamento: 22 marzo al Casinò di Sanremo, per un evento di alto livello firmato Kombat Tour Italia Ente sportivo MSP Comitato Regionale Ligure, organizzato con la presidente Silvia Berardi. Una manifestazione che si preannuncia unica nel suo genere e che vedrà ancora una volta protagonisti gli atleti del team.