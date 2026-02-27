Proseguono la stagione del Sacco, i Pomeriggi Musicali e “Canzoni al Casone”: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Spettacoli teatrali, concerti, appuntamenti letterari, ma anche arte ed eventi all’aria aperta. Quello appena iniziato sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti per tutti i gusti in tutta la provincia. Da non perdere il proseguimento della stagione teatrale del Sacco e un nuovo evento della rassegna Pomeriggi Musicali a Finale. Musica protagonista anche ad Ortovero con Canzoni al Casone. Ad Albenga continua la rassegna Incontri con gli Autori, mentre a Laigueglia c’è “4 passi in riva al mare”. Per finire ultimo appuntamento in maschera con il Carnevale Quilianese. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere.

NUOVO APPUNTAMENTO CON LA STAGIONE TEATRALE DEL SACCO

Sabato 28 Febbraio 2026, nell’Antico Teatro Sacco di Savona, alle ore 21 verrà rappresentato lo spettacolo teatrale “Cardio Drama – spettacolo semiserio su un organo quasi perfetto” con Tomas Leardini. Drammaturgia: Giulia Lombezzi; Regia: Vittorio Borsari e Giulia Lombezzi.

Liberamente tratto dai libri di Claudio Cuccia, primario di Cardiologia. Produzione CHRONOS3 , Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero e Cardio Calm.

Chi ha voglia di parlare di malattie? Solitamente, nessuno. Finché non succede, meglio non pensarci. Questa storia però è ambientata proprio in ospedale. Tre personaggi lo abitano, lo subiscono, lo raccontano. Cardio drama prova a ridere di un mondo complesso e tragicomico, un labirinto al neon di contraddizioni e speranze. Scritto insieme al cardiologo Claudio Cuccia, questo spettacolo vuole narrare e rivoluzionare il rapporto fra medici e pazienti, fra eretti e distesi, fra malattia e malato, che mai, ma proprio mai, dovrebbero essere confusi.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633 EMAIL: info@teatrosacco.com

AD ORTOVERO TORNA CANZONI AL CASONE

Si terrà domenica 1 Marzo, alle ore 18, al Teatro Casone di Ortovero lo spettacolo “Cantate la pace, non fate la guerra”, per la “Nuova Rassegna Musicale – Canzoni al Casone” organizzata dall’Associazione Culturale Zoo di Albenga, che nel 2026 festeggia 20 anni di attività.

Sarà un pomeriggio di musica e riflessioni, un concerto attraverso alcuni brani storici della musica contemporanea, con qualche proposta inaspettata, legati insieme da un filo conduttore che proverà a raccontare stati d’animo e protagonisti di quella assurdità chiamata guerra.

Uno spettacolo diventato tristemente di attualità negli ultimi mesi, ideato e interpretato da Roberto Ferrua (voce e chitarra), Paolo Michelis (tastiere) e Alberto Calandriello (narratore).

L’ingresso è a offerta libera.

La rassegna proseguirà con questi appuntamenti:

Sabato 14 Marzo, ore 21: Domi Bur, il figlio del Re; con Daniel Del Ministro, Marco Borca, Marco Moraglia, Leo Saracino

Venerdì 27 marzo, ore 21: Banda Lanzoni; con Germano Lanzoni, Gianluca Beltrame, Orazio Attanasio

Sabato 11 aprile, ore 21: Onda Calabra – Storia di una canzone; con Peppe Voltarelli

SFILATA IN MASCHERA E MERENDA AL CARNEVALE QUILIANESE

Domenica 1° marzo appuntamento con il carnevale quilianese a Quiliano. Di seguito il programma:

Arriva Bastian – Sfilata mascherata con animazione

Ritrovo ore 14.00 in località Massapè (parcheggio area canina)

Arrivo presso la SMS Fratellanza Quilianese dove si potrà fare merenda con le focaccette!

In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata a domenica 8 marzo.

AL TEATRO NUOVO DI VALLEGGIA IN SCENA “LA PENSIONE DEI MIRACOLI”

Il 28 febbraio lo spettacolo “La pensione dei miracoli” va in scena al Teatro Nuovo di Valleggia. Il ricavato della serata va a ANFFAS Savona. Associazione locale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

“La pensione dei miracoli” è una commedia che garantisce colpi di scena e risate con un finale a sorpresa.

Per prenotare 3486927557 – 3491916434

AD ALBENGA TORNA LA RASSEGNA INCONTRI CON GLI AUTORI

Prosegue ad Albenga la XXVII edizione della rassegna letteraria organizzata da Libreria San Michele, appuntamento culturale che da anni propone al pubblico incontri con autori e protagonisti del panorama editoriale.

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17.30, presso l’Auditorium San Carlo (via Roma, centro storico), si terrà la presentazione del volume “Matilde!… la pancia non c’è più”, pubblicato dalla casa editrice Olio Officina e dedicato alla storia della celebre azienda olearia Olio Sasso. L’ingresso è libero.

Il titolo richiama uno dei più noti slogan pubblicitari italiani, simbolo di un’epoca e di una comunicazione capace di entrare nell’immaginario collettivo. Il libro ripercorre la vicenda della dinastia fondata nel 1898 da Agostino Novaro, che diede vita alla ditta P. Sasso e Figli, divenuta nel tempo protagonista di campagne pubblicitarie innovative e di una strategia culturale che univa arte, letteratura e industria. Attraverso l’house organ La Riviera Ligure collaborarono infatti autori di primo piano come Giovanni Pascoli, Luigi Pirandello, Giovanni Boine, Guido Gozzano, Grazia Deledda e Luigi Capuana.

Nel volume, Guido Novaro racconta la parabola familiare tra successi imprenditoriali, vicende giudiziarie e personali, attraversando luoghi e periodi storici diversi e restituendo il ritratto di un’eredità non solo economica ma anche umana e culturale.

L’incontro sarà presentato da Flavio Lenardon e offrirà al pubblico l’occasione di approfondire una storia imprenditoriale italiana che intreccia memoria familiare, comunicazione e tradizione produttiva.

NUOVO APPUNTAMENTO COI POMERIGGI FINALESI

Sabato 28 Febbraio alle ore 16.30, come ormai consuetudine, avremo un concerto dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici) delocalizzato presso la Chiesa di San Pietro a Rialto.

Il titolo dello spettacolo sarà “Bizzarrie a 10 corde” con ospiti Roberto Noferini al violino e Donato D’Antonio alla chitarra. Sarà un pomeriggio delicato e raffinato, in cui i due strumenti, con sintonia perfetta, avvolgeranno lo spettatore con straordinaria finezza ed eleganza.

Il concerto vuole valorizzare il percorso evolutivo della musica strumentale italiana dal Barocco all’800, presentando opere di alcuni importanti compositori della nostra tradizione. L’esibizione si completa con il XX secolo, presentato attraverso la dimensione popolare che permea le opere di compositori internazionali quali Béla Bartók, con la sua ricerca etnomusicologica.

Musiche di: Corelli, Paganini, Rossini e Bartòk.

La Chiesa sarà riscaldata e verrà offerto al pubblico un rinfresco a fine concerto.

Questo spettacolo è organizzato in sinergia con il Comune di Rialto.

La rassegna è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

INGRESSO LIBERO A OFFERTA, LE PRENOTAZIONI SONO CONSIGLIATE (FINO A ESAURIMENTO POSTI) via Whatsapp al 3534639960. RICORDIAMO CHE LE PRENOTAZIONI APRONO UNA SETTIMANA PRIMA DI OGNI CONCERTO.

A LAIGUEGLIA “4 PASSI IN RIVA AL MARE”

Torna sabato 28 febbraio 2026 a Laigueglia l’appuntamento con il progetto “4 passi in riva al mare”, organizzato dall’Associazione Monesi Young e promosso dal Comune di Laigueglia. Con questa nuova passeggiata si inizierà ad esplorare il territorio di Laigueglia addentrandosi nel suo entroterra, aspro e affascinante, dove anche durante le salite lo sguardo non perderà mai il contatto con il mare, che a tratti regalerà panorami mozzafiato e scorci di grande suggestione.

La passeggiata, all’insegna del benessere e della divulgazione, partirà alle ore 10.00, con ritrovo alle 9:45, dal molo centrale di Laigueglia e sarà dedicata al tema del respiro. Con una durata prevista di circa due ore, il percorso di 9 km si snoderà su un tracciato misto tra strada asfaltata e sentiero, alternando salite e discese con un dislivello totale di circa 300 metri.

Prima della partenza è previsto un breve momento dedicato alla respirazione: un’introduzione semplice e pratica per ricordare quanto il respiro sia un atto naturale che compiamo continuamente, spesso in modo inconsapevole, ma che può diventare uno strumento prezioso se impariamo a conoscerlo meglio. Attraverso indicazioni di base e piccoli spunti di consapevolezza, i partecipanti potranno portare attenzione al respiro come supporto durante la camminata, soprattutto nei tratti in salita.

La camminata è aperta a tutti, senza limiti di età, ma è bene arrivare preparati: il percorso include un tratto piuttosto lungo di salita e alcuni tratti su strada sterrata, per cui è richiesta un minimo di abitudine a camminare e l’equipaggiamento adeguato. Si consigliano scarpe da trekking o da ginnastica con buona suola, acqua e abbigliamento a strati. La partecipazione è libera e gratuita (prenotazione consigliata ai numeri 338 6988783 o 351 3890096).

L’iniziativa rientra in un calendario di camminate mensili che accompagneranno tutto il 2026, pensate come momenti di benessere, socialità e divulgazione. “4 passi in riva al mare” unisce infatti un’attività semplice e accessibile come il camminare a brevi contributi divulgativi su fisioterapia e nutrizione, offrendo strumenti concreti per prendersi cura di sé. Ogni passeggiata si svolgerà nei dintorni di Laigueglia, con diversi livelli di difficoltà: alcune più semplici, altre con qualche salita e discesa, ma sempre in un’ottica inclusiva e partecipativa.

Il ciclo di incontri proseguirà nei mesi successivi con focus su altri temi legati al benessere. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 marzo, dedicato ad alimentazione e disturbi gastrointestinali legati allo stress.

Il progetto “4 passi in riva al mare”, vincitore del Premio SeaLab – Per lo sport e l’inclusione, si configura come naturale evoluzione del percorso “Le 4 stagioni in blu” gestito dall’Associazione Informare e rientra nel progetto locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a Cultural Brand”, promosso dal Comune di Laigueglia e sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 3, Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi NextGenerationEU.

A LOANO “I SABATI DELLA CULTURA IMPOPOLARE”

Prosegue la rassegna “I sabati della cultura impopolare” promossi da Unitre Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Ogni sabato alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terranno tanti incontri dedicati “a chi riesce a sopravvivere senza il web, le chat e il cellulare un pomeriggio alla settimana”.

La seconda rassegna è dedicata alla scrittura. Sabato 28 febbraio Andrea Miroglio parlerà de “La scrittura missionaria. Forme, intenzioni e contenuti nella comunicazione scritta degli ordini religiosi tra basso medioevo e età moderna”.

Il programma proseguirà secondo il seguente calendario: sabato 7 marzo Carla Crespi presenterà “La scrittura poetica. Significato e significante nella poesia italiana del Novecento”; sabato 14 marzo Alma Oleari presenterà “L’archivio svelato. Le antiche carte dell’archivio storico diocesano raccontano le nostre radici”; sabato 21 marzo Francesca Porro parlerà di “Memoria di pietra. L’evoluzione della scrittura tra età romana e medievale nelle iscrizioni di Albenga”, sabato 28 marzo Mauro Letterio Mauro e Donatella Restani interverranno su “Musica, oralità e scrittura nel mondo antico”.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e aperti a tutti.

Per informazioni contattare il numero 375.54.45.818 o visitare la pagina Facebook Unitre Loano o il sito www.unitreloano.it.

A VARAZZE UN INCONTRO DEDICATO ALLA DSA

Nel mese dedicato alla Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo e alla Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete, la Biblioteca Civica di Varazze propone un incontro di grande attualità dedicato al tema dell’apprendimento e delle difficoltà scolastiche.

Sabato 28 febbraio alle ore 16.30 sarà ospite in biblioteca Andrea Tessitore, educatore, formatore e insegnante, autore del saggio “Difficoltà nel percorso di studi degli studenti con DSA” (Collana ABRABOOKS – Saggistica).

Il volume nasce dall’esperienza personale dell’autore e da un’approfondita ricerca sulle problematiche legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Tessitore affronta il tema con uno sguardo insieme scientifico e umano, ponendo al centro una riflessione fondamentale: non si tratta di “aiutare” nel senso di abbassare le aspettative, ma di valutare in modo corretto e consapevole, conoscendo davvero il funzionamento dei DSA.

Nel libro vengono analizzati:

i criteri di valutazione secondo le Consensus Conference;

le prove standardizzate per l’individuazione dei DSA (lettura, non parole, rapidità, ortografie trasparenti e opache, prove MT di Cornoldi, strumenti di Tresoldi e Lucangeli per le abilità aritmetiche);

l’importanza della diagnosi precoce e del ruolo degli insegnanti nell’individuare segnali di difficoltà;

le ricadute psicologiche legate a insuccessi ripetuti, ansia da prestazione e calo dell’autostima;

strategie concrete di intervento e strumenti utili per docenti, educatori e famiglie.

Particolare attenzione è dedicata al tema dell’autostima e alla fragilità adolescenziale: ripetere a uno studente che “non è in grado” può generare conseguenze profonde e durature. Comprendere significa conoscere, e conoscere significa saper valutare e intervenire in modo adeguato.

L’incontro sarà un’occasione di confronto aperto con l’autore, rivolto a insegnanti, educatori, genitori, studenti e a tutti coloro che desiderano approfondire il tema dell’inclusione scolastica.

Biblioteca Civica di Varazze

Sabato 28 febbraio 2026

Ore 16.30

Ingresso libero

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un weekend speciale tra natura, emozioni e piccoli grandi sorrisi al Parco Natura Asinolla di Pietra Ligure. Ci sono momenti che restano nel cuore… Il profumo dell’uliveto, il suono degli zoccoli sulla terra, gli occhi curiosi dei bambini che incontrano per la prima volta un pony.

Sabato 28 Febbraio e Domenica 1 Marzo vi aspettiamo per vivere insieme due giornate fatte di natura, sorrisi e condivisione.

SABATO 28 FEBBRAIO

Ore 10:00 – Visita del parco e saluto agli animali

Ore 10:30 – Giretti in sella nell’uliveto

Ore 14:00 – A spasso con Santiago

Ore 15:00 – Pomeriggio in scuderia

DOMENICA 1 MARZO

Ore 10:30 – Visita del parco e saluto agli animali

Ore 11:00 – Pony Agility

Ore 15:00 – Merenda in stalla

Ogni carezza, ogni risata, ogni passo accanto ai nostri animali è un’occasione per rallentare, respirare e riscoprire la bellezza delle cose semplici.

Qui i bambini imparano il rispetto, gli adulti ritrovano serenità… e insieme si crea un ricordo che profuma di natura e libertà.

ASD Asinolla – Pietra Ligure

Attività su prenotazione

351 3351902

