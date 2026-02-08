Promozione, Sestrese vs Savona LIVE: punti pesanti in palio

Sestrese 0 – Savona 0

14′ Ripartenza del Savona con Damonte. Il cross per l’accorrente Sassari viene sporcato da Andreoni. Palla tra le mani di Rainone. La Sestrese fatica a riempire l’area con Traverso unico terminale offensivo.

11′ Conclusione di Silvestri da appena dentro l’area. La palla sbatte contro un difensore.

10′ La Sestrese replica al rombo del Savona con un 4-5-1 che diventa 4-3-3 in fase offensiva.

9′ Silvestri entra di prepotenza in area. Va a terra col pallone che finisce sul fondo. Contatto del difensore sestrese reputato regolare dall’arbitro.

7′ Cross di Calcagno rimpallato in corner. Lo batte Damonte a rientrare sul portiere. Rainone respinge di pugno.

6′ Prova a distendersi il Savona, ma Andreoni è bravissimo col corpo a frapporsi tra Sassari e il pallone e a ripartire palla al piede.

4′ Prime scintille tra Andreoni e Sassari. Si prospetta un duello interessante.

M0dulo 4-3-1-2 con Silvestri alle spalle del tandem Sassari-Nelli.

1′ Si parte. Sestrese incaricata del calcio di inizio.

Primo tempo

Piccardo di Borzoli tutto esaurito per il big match tra Sestrese e Savona. Erano le due squadre favorite della vigilia. Dopo la protesta della scorsa settimana, a cui a fatto seguito la pace qualche giorno fa, gli ultras biancoblù cantano più forte del solito ben prima del fischio di inizio. Ma la poca continuità di risultati e un Albissole che viaggia come un treno hanno fatto sì che ora l’obiettivo sia garantirsi una posizione di vantaggio nella griglia playoff. Rispetto alle scorse settimane, Fossati torna tra i titolari nel Savona. Esordio dal primo minuto per il classe 2007 Raso. Nella sorpresa, sorprende la scelta tecnica di Valmati che ha deciso di fare partire dalla panchina il bomber Repetto.

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Turone, 5 Schirru, 6 Colombo, 7 Raso, 8 Fossati, 9 Nelli, 10 Silvestri, 11 Sassari. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Rolandi, 14 Raja, 15 Toskaj, 16 Saracco, 17 Baldaccini, 18 Pirotto, 19 Fabbri, 20 Gamba. Allenatore: Carlo Sarpero.

Sestrese: 1 Rainone, 2 Maresca, 3 Agostini, 4 Galatolo, 5 Ansaldo, 6 Andreoni, 7 Scalzi, 8 Trevisano, 9 Traverso, 10 Moretti, 11 Bruzzone. A disposizione: 12 Galletti, 13 Menegatti, 14 Panori, 15 Lunardi, 16 Baffi, 17 Masieri, 18 Repetto, 19 Cafarotti, 20 Zanoli. Allenatore: Enrico Valmati.

Arbitro: Giorgio Carida di Genova. Assistenti Luigi Arado ed Edoardo Bondi di Genova.