Il Ceriale vince 4-0, la doppietta di Mariani nel primo tempo indirizza la gara contro il Pontelungo

Ceriale (2’, 44’ (R), Mariani, 57’ Kacellari 72’ Beluffi) 4 – 0 Pontelungo

Fine partita, il Ceriale vince 4-0 in casa e si rialza dopo vari risultati negativi

45’ Sardo mette un ottimo cross forte e teso in mezzo ma l’attaccante ingauno non inquadra lanporta di testa da ottima posizione

43’ Buona azione del Pontelungo che priva il cross in mezzo ma Gallo è attento e intercetta il pallone

41’ Azione promettente del Ceriale con Kacellari che lancia in profondità L. Destito ma l’assistente alza la bandierina, fuorigioco

39’ Esce il numero 2 ed entra il 13 per il Ceriale

38’ Il Pontelungo prova la conclusione da fuori area ma viene respinta, successivamente contropiede del Ceriale che arriva al tiro con L. Beluffi ma Pusceddu si fa trovare pronto e respinge lateralmente

36’ Ammonito il nuovo entrato L. Destito per un fallo di reazione dopo aver perso il pallone

33’ Contropiede del Ceriale fermato in rimessa laterale dal difensore ingauno

31’ Esce il numero 11 autore di un’ottima partita ed entra il numero 16

29’ Cambi per il ceriale, esce 10 Buonocore e entra 18 ed esce il 9 che si prende l’ammonizione per perdite di tempo ed entra il 19 L. Destito

27’ RETEEEEE!! Ha segnato Beluffi su un ottimo contropiede, l’attaccante vince il duello fisico con il difensore e riesce a tirare in modo sporco, Pusceddu non riesce ad intervenire e segue con lo sguardo il pallone entrare in rete

26’ Buona azione palla al piede del Pontelungo che arriva a crossare ma nessuno riesce ad impattare

24’ Corner per il Ceriale battuto bene su cui Pusceddu esce e respinge con i pugni

23’ Ottima azione offensiva del Ceriale che arriva alla conclusione con Beluffi ma il portiere non si fa sorprendere e butta il pallone laterale

21’ Intervento sul pallone del numero 6 del Ceriale ma l’arbitro vede un’irregolarità e fischia punizione dal limite per il Pontelungo, punizione battuta sulla barriera, sugli sviluppi dell’azione conquistano un corner, non sfruttato

19’ Calcio d’angolo conquistato dal Pontelungo battuto bene ma respinto dalla difesa del Ceriale

17’ Cambio per il Pontelungo esce il numero 7 ed entra Sardo con il 13

15’ Pontelungo di nuovo in attacco mette un bel cross in mezzo intercettato da Gallo semza nessun problema

13’ Cambio per la squadra di casa entra il numero 17 ed esce l’ammonito numero 5

12’ GOOOOOL DEL CERIALE!! Kacellari da dentro l’area dopo una respinta della difesa insacca la rete e porta il risultato su 3-0

11’ Azione buonissima del Pontelungo che arriva al cross ma S. Destito respinge ottimamente e fa ripartire in contropiede il Ceriale, iniziativa fermata benissimo in uscita da Pusceddu

8’ Pontelungo pericoloso per due volte prima sugli sviluppi di un calcio di punizione e poi con un contropiede imbastito benissimo ma difeso in modo ottimo dalla squadra di casa

6’ Espulso l’allenatore del Pontelungo per proteste reiterate, cambio per il Pontelungo esce il nuovo entrato con il numero 17 ed entra Trucchi con la maglia 19

4’ Gioco ricominciato e Pontelungo che attacca in cerca del gol che riaprirebbe la partita

2’ Contrasto duro ai danni del giocatore ingauno numero 17 e situazione in campo che degenera, vari membri dello staff e delle panchine in campo per lamentarsi

Si riparte! Primo pallone del secondo tempo gestito dalla squadra ospite allenata dal mister Zanardini

Triplo cambio per il Pontelungo entrano il numero 15, 17,

Secondo tempo

Termina qui il primo tempo, un ottimo primo tempo pieno di occasioni e con due reti segnate dalla squadra di casa

49’ Ultima azione di partita gestita dal Ceriale con un corner su cui arriva di testa Mariani ma il pallone finisce sul fondo per il portiere ingauno

48’ Pontelungo che prova a rispondere e conquista un ottimo calcio di punizione che viene battuto mettendo in mezzo un cross, ad arrivare per primo è il numero 3 ingauno che impatta di testa ma non riesce ad indirizzare

47’ Recupero di palla per Beluffi che salta un uomo e mette in mezzo un pallone perfetto per Mariani che deve solo buttarla dentro ma Pusceddu compie un vero e proprio miracolo salvando la sua squadra

45’ Assegnati 4 minuti di recupero dal direttore di gara

44’ Sul dischetto va Mariani, va con il sinistro e … GOOOOL Pusceddu intuisce ma il tiro del numero 11 ad aprire è perfetto, 2-0 e primo tempo in cassaforte

43’ Calcio di rigore per il Ceriale dop un fallo di mano del difensore ingauno

42’ Fase di gioco spezzettata e continuamente interrotta per contrasti fallosi in zone di campo non pericolose

40’ Tiro a giro da fuori area tentato dal Pontelungo che termina esterno

38’ Doppio tiro respinto dalla difesa del Pontelungo che sta difendendo con le unghie e con i denti

36’ Calcio di punizione pernil Ceriale un po’ defilato ma al limite dell’area da cui si può tentare il tiro in porta, sulla palla va Mariani, ottima conclusione e ottima risposta di Pusceddu che si distende e mette in corner

34’ S. Destito di forza recupera un pallone che poteva essere pericoloso e conquista un fallo che fa respirare il Ceriale in una buona fase propositiva del Pontelungo

32’ Corner conquistato da Buonocore dopo un suo tiro ribattuto e un tentato dribbling sulla linea di fondo campo, angolo respinto dalla difesa

29’ Calcio di punizione in zona pericolosa per il Pontelungo che prova a mettere in mezzo un tiro-cross ma la potenza è eccessiva e il pallone termina alto

27’ Il Pontelungo deve reagire in fretta e prova a farlo attaccando insistentemente ma trovando sempre una difesa ottima del Ceriale che non si fa sorprendere

25’ Ammonito il numero 11 del Pontelungo per aver fermato una ripartenza avversaria, Buonocore da fuori area tenta il sinistro incrociato ma il pallone termina poco a lato, brivido per il Pontelungo che ha perso una palla sanguinosa sulla linea della loro area

23’ Contropiede pericoloso del Pontelungo fermato da un fallo del laterale sinistro numero 5 che si prende un’ammonizione

20’ Rimasto a terra il terzino sinistro di Ceriale per uno scontro duro a centrocampo, corner conquistato dal Pontelungo e battuto basso sul primo palo, tentato colpo di tacco ma pallone nuovamente in calcio d’angolo, pallone messo bene in mezzo ma respinto

18’ Corner per il Pontelungo battuto bene con il sinistro a rientrare, pallone impattato di testa dall’attaccante ingauno ma tiro fuori misura

16’ Mariani prova il tiro da distanza ravvicinata ma viene contrastato benissimo dalla difesa del Pontelungo, squadra ingauna che riparte in contropiede e conquista una rimessa laterale in zona bandierina

13’ Ceriale che continua offensivo per trovare la rete del 2-0 per stare più tranquillo

11’ Grandissimo recupero di palla di S. Destito che palla al piede arriva quasi sul fondo e conquista un calcio di punizione, palla messa in mezzo ma respinta dalla difesa, il pallone termina tra i piedi di S. Destito che tenta la botta da lontano ma viene deviata due volte e termina sul fondo

9’ Il Pontelungo si difende bene nella propria trequarti ma fa fatica ad uscire palla al piede, la squadra di Mambrin gioca molto offensivamente

7’ Ceriale che attacca bene dal lato destro e arriva al tiro da fuori area con G. Beluffi ma il tiro termina alto sopra la traversa

6’ Ceriale che si difende con un 4-3-3

4’ Il Pontelungo prova subito a reagire a attacca con tanti uomini il lato destro del campo

2’ GOOOOOL!! Rete del Ceriale che inizia subito offensivo e segna la rete dell’1-0 con il sul numero 11 Simone Mariani, l’attaccante si smarca in area di rigore e fulmina sul secondo palo con il sinistro il portiere ingauno

Inizia la partita, primo pallone gestito dalla squadra di Mambrin

Primo tempo

Le formazioni:

Ceriale: 1 Gallo, 2 D’Aiuto, 3 Guaraglia, 4 S. Destito, 5 Minazzo, 6 Taku, 7 Shpuza, 8 Kacellari, 9 Beluffi, 10 Buonocore, 11 Mariani. A disposizione: 12 Martinetti, 13 Folco, 14 Miranda, 15 Andreetto, 16 Beluffi, 17 Gaudino, 18 Renda, 19 L. Destito, 20 Gualberti.

Allenatore: Marco Mambrin

Pontelungo: 1 Pusceddu, 2 Alizeri, 3 Calcagno, 4 Beron, 5 Farinazzo, 6 M. Guardone, 7 Delfino, 8 Asteggiante, 9 Ardissone, 10 Piu, 11 Chariq. A disposizione: 12 Ghiozzi, 13 Sardo, 14 Calandrino, 15 Puddu, 16 A. Guardone, 17 Garabello, 18 Rocca, 19 Trucchi, 20 Pollero.

Allenatore: Fabio Zanardini

Arbitra Fraticelli coadiuvato da Trucco e Dellerba

Ceriale. C’è aria di partita vera al Merlo, una di quelle che non fanno rumore in classifica ma che pesano parecchio nel cammino di una stagione. Ceriale e Pontelungo si affrontano in un pomeriggio che mette in palio molto più dei tre punti, soprattutto per i padroni di casa, chiamati a dare un segnale dopo settimane complicate.

Il Ceriale arriva all’appuntamento con la necessità di trasformare il campo amico in un punto di ripartenza. La classifica non sorride e il momento impone concretezza, ma la squadra di Mambrin ha già dimostrato di potersela giocare, specie quando riesce a tenere ritmo e ordine. Servirà una gara attenta, fatta di compattezza e letture giuste, senza concedere nulla a un avversario che sa colpire al minimo errore.

Il Pontelungo, dal canto suo, si presenta con maggiore serenità ma senza possibilità di abbassare la guardia. La posizione di classifica consente qualche margine, ma la sensazione è che questa sia una di quelle trasferte da affrontare con rispetto e concentrazione, perché il rischio di complicarsi la giornata è sempre dietro l’angolo. Mister Zanardini chiede continuità e maturità, consapevole che il salto di qualità passa anche da partite come questa.

Il precedente recente ha detto che l’equilibrio non manca e che tra queste due squadre non esistono partite scontate. Oggi conteranno i dettagli, l’approccio e la capacità di restare dentro la gara anche nei momenti di difficoltà. Il campo dirà se il Ceriale riuscirà a rimettere in moto la sua corsa o se il Pontelungo saprà confermare solidità e ambizioni.

Si parte alle 15. Al Merlo è tutto pronto. Ora parla il campo.