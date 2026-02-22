Promozione, poco spettacolo in campo tra Albissole e Savona: il match termina 0-0

ALBISSOLE 0-0 SAVONA

Più spettacolo sugli spalti che in campo. Tolta la bellezza estetica della rovesciata di Silvestri, foto copertina della partita, sono stati davvero pochi i momenti di divertimento. Il palo di Sassari e un parapiglia nel secondo tempo le note più rilevanti, prima dell’espulsione di Favorito all’82’ che però non ha scatenato l’assedio dei biancoblù. In fondo lo 0-0 non fa male a nessuno. L’Albissole sembrava proprio aver preparato la gara lasciando il pallino del gioco agli avversari e reggendo grazie alla fisicità. Il Savona avrebbe volentieri strappato i tre punti e, pur senza un dominio nel numero dei tiri, li avrebbe forse meritati. Il Vecchio Delfino però è sembrato poco brillante nel riempire l’area. Del resto la classifica cambia poco, comunque un punto contro la capolista non fa male. Certo, si complica leggermente la strada per giocare in casa i playoff, a questo punto il vero obiettivo del Savona.

La cronaca

90+6′ Mancino da fuori di Fossati su cui si spegne la partita. 0-0 senza grandi emozioni in campo tra Albissole e Savona.

90+5′ Ammonito Basso, finale tesissimo. Savona che attacca ma non trova spazi nell’area avversaria.

90′ Cambio nel Savona: fuori Damonte e dentro Fossati. Poco fa invece era entrato Baldaccini al posto di Raso.

87′ Cross con l’esterno del solito Calcagno che però sbaglia completamente la misura, pallone direttamente per Pastorino.

84′ Intanto non ce la fa Vierci che ha stretto i denti per essere comunque della partita anche da subentrato, ma non è in condizione. Cattardico dunque manda in campo Apicella.

83′ Calcia Silvestri ma troppo piano. Il pallone scavalca la barriera e arriva morbido tra i guanti di Pastorino.

82′ Rosso per Favorito, Albissole in dieci! Doppia ammonizione per il difensore che ha fermato Fabbri a pochi metri dall’area di rigore. Punizione pericolosa per il Savona che dunque chiuderà in superiorità numerica.

80′ Sugli altri campi: Praese e Sestrese in vantaggio. Questo significa che l’Albissole ora è a +4, ma con una partita in meno, nei confronti della Praese.

78′ Cross di Basso per Diana che fa a sportellate e trattenute con Calcagno per difendere il possesso ma alla fine non ci riesce. Usa il mestiere il terzino biancoblù.

76′ Esce Raja, comincia la partita di Durante.

75′ Raja conclude da fuori area e poi si accascia a terra, crampi per lui.

74′ Pallone profondo per Vierci che riesce ad agganciare nonostante la marcatura di Rolandi. L’attaccante va anche al tiro che però arriva debole dalle parti di Agostino.

70′ Pericolo da calcio piazzato. Cross dalla sinistra, allontana la difesa biancoblù, si coordina e calcia al volo da fuori area Macagno. Pallone sul fondo di poco. Intanto è rimasto a terra nella propria area di rigore Colombo, assistito dallo staff medico.

68′ Esce Cuka, è il momento di Gianni Vierci nell’Albissole.

67′ Chance Savona. Proprio Fabbri riparte e poi cerca il passaggio in profondità per Sassari. L’attaccante riceve ma Chiarlone gli chiude lo spazio e lo costringe a calciare con il sinistro. Pallone che termina sul fondo.

66′ Il gioco deve ancora riprendere. Cambio per il Savona: entra Fabbri al posto di Nelli.

63′ Parapiglia in mezzo al campo. Nasce tutto da un contatto tra Basso e Raja che finisce giù. Poi a terra anche Favorito che da sdraiato colpisce con una tacchettata in pieno volto Raja. L’arbitro estrae il cartellino per Raja e Favorito, ma di certo l’Albissole ha rischiato grosso.

61′ Cross di Calcagno, deviazione di De Cerchi poi Basso allontana. Il pallone arriva a Diana e serve proprio Basso che arriva a supporto e poi conquista un fallo. Instancabile e ovunque l’ex San Francesco Loano.

60′ Altra bordata di Sassari da fuori area, tiro di collo pieno che si spegne fuori.

56′ Brivido per la difesa biancazzurra, incomprensione tra De Cerchi e Pastorino che esce per anticipare Iadanza ma non ci riesce. Il portiere comunque copre bene e impedisce a Iadanza di crossare.

54′ Tentativo da lontanissimo di De Cerchi, pallone direttamente sul fondo. Ripresa con le squadre un po’ più aperte.

51′ Calcio piazzato per l’Albissole in zona offensiva, arrivano i saltatori. Allontana la difesa biancoblù, riceve Amenduni che chiude l’azione con un tiro a parabola bloccato da Agostino.

49′ Palo di Sassari! Arriva la più ghiotta occasione del match. Prima Raja liscia il pallone che poteva originare una pericolosa conclusione da fuori area, la sfera arriva dunque all’attaccante che calcia con il destro da posizione leggermente defilata. Tiro teso e potente, palo pieno.

48′ Nelli aggira bene Chiarlone che sbaglia il tempo dell’anticipo, poi però il pallone sulla corsa per Damonte è troppo lungo.

46′ Albissole che parte subito con un lancio lungo sulla corsa di Barisone che però non aggancia. Insomma, il piano partita non sembra essere cambiato rispetto ai primi 45 minuti.

Squadre di nuovo in campo. L’Albissole è rientrato qualche istante prima del Savona, forse qualche aggiustamento in più dato da Ninivaggi aI suoi giocatori. Si ricomincia senza cambi e con il possesso per i padroni di casa.

Secondo Tempo

45+3′ Finisce ora il primo tempo. Meglio il Savona, ma nessuna occasione davvero clamorosa. 0-0 nel complesso giusto.

45+3′ Da un esterno all’altro: cross di Calcagno, colpisce di testa Damonte ma senza dare molta forza, blocca Pastorino.

45+1′ Tentativo di Sassari da fuori area, pallone che termina fuori alla sinistra di Pastorino.

43′ Barisone sbaglia ancora in uscita e il Savona riconquista. Da lì nasce un’azione prolungata dei biancoblù. Prima il cross di Calcagno che trova una deviazione in area di un difensore biancazzurro su cui la panchina del Savona chiede il fallo di mano. Poi un altro cross del terzino, colpisce Sassari in rovesciata ma il pallone termina sopra la traversa.

38′ Rimane giù Silvestri nella propria metà campo. Probabilmente dopo un contatto con un avversario. Partita che comincia a scaldarsi anche in campo.

36′ Grande lavoro di Nelli spalle alla porta con lo scarico per Sassari, pallone però impreciso dell’ex Cairese che voleva servire sulla corsa Damonte. Poco dopo fallo proprio di Sassari su Dorno, i tifosi chiedono il cartellino giallo che però non arriva.

34′ In questo momento pareggiano 0-0 anche Praese e Sestrese (contro Legino e Sampierdarenese), le più dirette avversarie del Savona nella corsa playoff.

31′ Ora i padroni di casa provano anche a impostare dal basso, ma il pressing del Savona è ottimo e l’Albissole è poco precisa. Difficile coinvolgere così gli attaccanti per la squadra di Cattardico.

28′ Spinge Calcagno sulla corsia di destra, la difesa di Cattardico costringe al calcio d’angolo. Terzo giro dalla bandierina per il Savona, libera senza difficoltà l’Albissole.

27′ Colpo al volto rimediato da De Cerchi. Gioco spezzettato in questa fase.

25′ Savona sempre in controllo del gioco. L’Albissole però copre il campo con fisicità e riesce spesso a recuperare palla. Nasce così un’azione potenzialmente pericolosa con il cross di Cuka che però non trova compagni in area.

22′ A terra Raso, chiamato l’intervento dello staff medico biancoblù.

16′ Novità tattica nel Savona: Silvestri è un po’ più basso del solito nel centrocampo biancoblù, mentre è Raso il giocatore più vicino alle due punte Sassari e Nelli.

14′ Nelli riceve sulla corsia di destra e serve un pallone tagliato dalla parte opposta. Colpisce Damonte con il mancino, blocca Pastorino.

11′ I biancazzurri non vogliono prendersi rischi in uscita e vanno direttamente al rinvio lungo. Reggono bene però Rolandi e Colombo che fin qui hanno sempre anticipato Diana.

9′ Calcagno ha un po’ di campo e si lascia ingolosire. Tentato un tiro con l’esterno da lontano che non impensierisce più di tanto Pastorino.

8′ Avvio di partita ancora di studio, in compenso grandissimo spettacolo sugli spalti. Entrambe le tifoserie continuano a cantare.

4′ Risponde l’Albissole con la discesa sulla fascia di Amenduni che poi mette un cross basso in area, allontana la difesa biancoblù.

3′ Buona partenza del Savona. Timido squillo con un pallone per Nelli che prova a colpire da posizione defilata ma non crea nessun pericolo.

Il primo calcio al pallone lo dà Silvestri. Comincia Albissole-Savona!

Primo Tempo

La partita sta per iniziare. Clima infuocato sugli spalti. I giocatori dell’Albissole vanno a salutare i tifosi prima della foto di rito. Tra poco si parte.

Le formazioni

Albissole: 1 Pastorino, 2 Barisone, 3 De Cerchi, 4 Chiarlone, 5 Favorito, 6 Basso, 7 Cuka, 8 Dorno, 9 Diana, 10 Macagno, 11 Amenduni. A disposizione: 12 Negro, 13 Minuto, 14 Damonte, 15 Apicella, 16 Moscatelli, 17 D’Aliesio, 18 Invernizzi, 19 Ghigliazza, 20 Vierci. Allenatore: Cristian Cattardico.

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Raja, 5 Rolandi, 6 Colombo, 7 Raso, 8 Iadanza, 9 Nelli, 10 Silvestri, 11 Sassari. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Incorvaia, 14 Fossati, 15 Schirru, 16 Toscaj, 17 Baldaccini, 18 Durante, 19 Pirotto, 20 Fabbri. Allenatore: Lorenzo Ninivaggi (Sarpero squalificato).

L’avvicinamento

L’Albissole vuole compiere un anno di imbattibilità in campionato. Compreso infatti il finale della scorsa stagione, i Ceramisti non perdono in Promozione addirittura dal 2 marzo. Ora però arrivano due scogli importanti che, se superati, possono rendere eccellente (da intendersi, “da Eccellenza”) l’annata dei biancazzurri. La squadra di Cattardico arriva a questa partita con 49 punti, un vantaggio di 6 lunghezze sulla Praese seconda che però ha giocato una partita in più.

Il primo dei due scogli è rappresentato dal Savona. Non un derby cittadino, ma comunque una sfida sentitissima. Negli ultimi anni si è giocata soprattutto in Prima Categoria, quasi dieci anni fa invece il precedente illustre in Serie D. I biancoblù negli ultimi precedenti non hanno mai vinto, compreso il match dell’andata terminato 0-1 con gol di Macagno. Quella è stata anche l’unica sconfitta stagionale del Savona che però ha collezionato tanti, troppi, pareggi e ha 37 punti in classifica.

È inoltre una sfida speciale per i due tecnici. Cristian Cattardico ha allenato il Savona tra il 2020 e il 2022, Sarpero tra il 2022 e il 2025, guidando i Ceramisti alla vittoria della Prima Categoria. Insomma, sarà curiosa anche l’accoglienza che riceveranno i due allenatori da un pubblico che si preannuncia caldissimo.