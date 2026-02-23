  • News24
Progetto del Pud marittimo a Celle. Mordeglia (Aria Nuova) invita i cittadini: “Visionate attentamente planimetrie e relazioni tecniche”

"Ritengo fondamentale che una variante di questa portata abbia la massima visibilità. Il nostro ruolo, oltre alla vigilanza nelle sedi istituzionali, è quello di garantire che ognuno sia informato e messo in condizione di esercitare il proprio diritto di partecipazione"

Generico febbraio 2026

Celle Ligure. Prosegue il dibattito intorno al progetto del Piano di Utilizzo del Demanio marittimo, presentato nello scorso Consiglio Comunale in cui è stato reso noto e spiegato dal sindaco Marco Beltrame e che ha permesso il raggiungimento del 41% di spiagge libere e attrezzate sul litorale cellese.

Interviene nuovamente sulla questione la capogruppo di minoranza di Aria Nuova, Caterina Mordeglia che ora invita i cittadini alla partecipazione consapevole “per sollecitare la massima attenzione da parte della cittadinanza e delle categorie economiche”.

Poi, l’ex sindaco di Celle, prosegue. “Il Demanio marittimo rappresenta la risorsa più preziosa del nostro territorio. La pianificazione delle spiagge non è una mera pratica burocratica, ma una scelta politica che disegnerà il volto di Celle Ligure per i prossimi anni“.

“Ritengo fondamentale – sottolinea – che una variante di questa portata abbia la massima visibilità. Il nostro ruolo, oltre alla vigilanza nelle sedi istituzionali, è quello di garantire che ogni cittadino sia informato e messo in condizione di esercitare il proprio diritto di partecipazione“.

La capogruppo dell’opposizione di Aria Nuova, elenca. “Le scadenze cruciali. Fino al 5 marzo 2026: i documenti tecnici sono depositati presso il Comune (Ufficio Demanio e, nei giorni festivi Comando di Polizia Locale) e consultabili online sul portale dell’Amministrazione Trasparente. Entro il 20 marzo 2026: termine perentorio per la presentazione delle osservazioni ufficiali. L’invito rivolto a tutti  – prosegue – è quello di visionare attentamente le planimetrie e le relazioni tecniche. Presentare un’osservazione è uno strumento di democrazia diretta: impegna l’Amministrazione a fornire una risposta motivata e permette di segnalare criticità o suggerire miglioramenti prima che il progetto venga inviato in Regione per l’approvazione definitiva”.

Infine conclude. “Presentare un’osservazione non è un atto di contrapposizione ma un contributo costruttivo per far sì che il progetto finale sia il più possibile vicino alle esigenze del nostro paese. La tutela del nostro litorale e l’equilibrio tra spazi pubblici e attività produttive sono priorità che riguardano tutta la comunità. Partecipare oggi significa avere voce sul futuro di Celle domani”. 

