Profughi a Vispa, il sindaco Mirri incontra i residenti per illustrare il progetto di accoglienza

Carcare. Centro di accoglienza di profughi a Vispa, la settimana prossima l’Amministrazione comunale incontrerà i residenti della frazione carcarese per illustrare quanto appreso dagli organi competenti sul progetto, ossia Prefettura e Asl 2.

“Comprendo i timori e le perplessità degli abitanti, e per questo sarà mia premura, insieme alla giunta, avere un confronto con loro. A breve comunicheremo la data dell’assemblea che si svolgerà nella sala parrocchiale di Vispa – spiega il sindaco Rodolfo Mirri – Intanto domani avrò un incontro con la cooperativa Alpi del Mare, con cui vorrei attivare una convenzione per far sì che alcuni dei 25 ospiti del centro di accoglienza possano rendersi utili alla comunità e al territorio, anche per permettere loro di integrarsi al meglio”.

“Sottolineo, inoltre, che si tratta di persone presenti in Italia da cinque anni, alcuni di loro lavorano nelle serre albenganesi da tempo come braccianti, e hanno quindi già avuto modo di entrare in contatto con le nostre realtà – prosegue il primo cittadino – Ribadisco ancora una volta che il Comune era all’oscuro di questa operazione. La Prefettura ha confermato che i sopralluoghi previsti erano stati effettuati dai Vigili del Fuoco, dall’ASL competente e dalla Prefettura stessa, che hanno quindi disposto l’apertura del centro di accoglienza. Rammarica il fatto che non sia stata informata l’Amministrazione comunale, così come dispiace che la cooperativa Alpi del Mare non abbia ritenuto di comunicare preventivamente l’apertura della struttura. Per questo motivo, nella giornata di giovedì 19, l’Amministrazione incontrerà la cooperativa al fine di verificare che tutte le attività previste dal capitolato siano state correttamente attivate e che vengano rispettati gli obblighi assunti nei confronti della Prefettura”.

E conclude: “Dispiace, inoltre, constatare come ancora una volta la minoranza consiliare abbia scelto di strumentalizzare un tema delicato per finalità meramente propagandistiche, ben sapendo che la Prefettura procede tramite bando pubblico e che al soggetto aggiudicatario vengono assegnate le persone da ospitare in una struttura privata”.