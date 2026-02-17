Prima Categoria, ribaltone Veloce: dimesso Morbelli, torna Gerundo

“Il Consiglio Direttivo della FBC Veloce 1910 comunica di aver ratificato le dimissioni rassegnate da mister Alessandro Morbelli, che con stima ed amicizia sincera ringrazia per l’importante lavoro svolto e la fattiva collaborazione prestata. Mister Morbelli continuerà a ricoprire all’interno della Società il ruolo di allenatore della formazione juniores e quello di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile. La guida tecnica della I^ Squadra è stata affidata a mister Mario Gerundo, che guiderà già l’allenamento di stasera. Allo stesso la Società granata porge il più sentito bentornato e l’augurio di buon lavoro”.