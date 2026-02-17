Prima Categoria, ribaltone Veloce: dimesso Morbelli, torna Gerundo

Savona. Altro ribaltone in casa Veloce. Dopo gli ultimi risultati non rassicuranti ed una squadra stazionata in zona playout del girone “B” di Prima Categoria, il club granata ha optato per il cambio di panchina. Ritorno sui propri passi e, con un comunicato, la società ha ufficilazziato il ritorno di Mario Gerundo.
Alessandro Morbelli, fa sapere il club, rimarrà comunque all’interno del club in qualità di allenatore della squadra juniores, mentre il nuovo allenatore inizierà con gli allenamenti già questa sera. Una scossa per cercare di risollevare una squadra che non vince dalla dodicesima giornata, 1-3 in trasferta contro il fanalino di coda Audace Campomorone. L’uscita dalla zona playout è ad un passo e la sfida contro la Virtus Don Bosco potrebbe ridare serenità ad un club che vuole rimanere in Prima Categoria.
Il comunicato del club: