Prima Categoria, ribaltone Veloce: dimesso Morbelli, torna Gerundo

L'allenatore rimarrà nel club in qualità di allenatore della juniores, ritorno per Gerundo che inizierà già stasera con gli allenamenti

gerundo morbelli

Savona. Altro ribaltone in casa Veloce. Dopo gli ultimi risultati non rassicuranti ed una squadra stazionata in zona playout del girone “B” di Prima Categoria, il club granata ha optato per il cambio di panchina. Ritorno sui propri passi e, con un comunicato, la società ha ufficilazziato il ritorno di Mario Gerundo.

Alessandro Morbelli, fa sapere il club, rimarrà comunque all’interno del club in qualità di allenatore della squadra juniores, mentre il nuovo allenatore inizierà con gli allenamenti già questa sera. Una scossa per cercare di risollevare una squadra che non vince dalla dodicesima giornata, 1-3 in trasferta contro il fanalino di coda Audace Campomorone. L’uscita dalla zona playout è ad un passo e la sfida contro la Virtus Don Bosco potrebbe ridare serenità ad un club che vuole rimanere in Prima Categoria.

Il comunicato del club:

“Il Consiglio Direttivo della FBC Veloce 1910 comunica di aver ratificato le dimissioni rassegnate da mister Alessandro Morbelli, che con stima ed amicizia sincera ringrazia per l’importante lavoro svolto e la fattiva collaborazione prestata. Mister Morbelli continuerà a ricoprire all’interno della Società il ruolo di allenatore della formazione juniores e quello di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile. La guida tecnica della I^ Squadra è stata affidata a mister Mario Gerundo, che guiderà già l’allenamento di stasera. Allo stesso la Società granata porge il più sentito bentornato e l’augurio di buon lavoro”.
