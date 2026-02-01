Prima Categoria, l’Albingaunia si ferma sulla traversa e il Ventimiglia ringrazia: Addiego porta tre punti ai granata

Albingaunia 0 – 1 (69′ Addiego) Ventimiglia

94′ Bianco sguscia in area e calcia sul primo palo, Dodaro tiene lì il pallone. Termina qui! Il Ventimiglia batte di misura l’Albinaunia.

90′ Assegnati 4 minuti di recupero.

89′ Angolo per l’Albingaunia, Buttu colpisce di testa ma il pallone esce di pochissimo sopra la traversa.

84′ Ammonito anche Greco per un contrasto contro Lodovici. Cartellino recriminato a gran voce dalla panchina, i padroni di casa invece pensano che il giallo sia eccessivo.

83′ Altro cambio per l’Albingaunia: fuori Fazio per Savona.

77′ Doppio cambio dell’Albingaunia, Poggi da forze fresche al reparto avanzato: fuori Marquez e Molina per Secco ed Esposito.

74′ Cross dentro verso Gambacorta che di testa colpisce. Ammortizza la conclusione Greco, Massabò raccoglie facilmente.

69′ Angolo per il Ventimiglia che è in forte crescita in questi minuti, Albingaunia che non riesce mai ad uscire palla al piede dal centrocampo. Pallone dentro e Greco ribadisce fuori di testa, calcia al volo Addiego! Una palla che passa in mezzo a quattro forse cinque giocatori, Massabò non poteva fare nulla. Ventimiglia in vantaggio.

68′ Bastano tre minuti dal suo ingresso in campo per rimediare il giallo, ammonito Rea per un fallo su Molina.

66′ Punizione per il Ventimiglia, Grifo mette dentro per Aretuso che di testa fa uscire il pallone di un millimetro, brivido Albingaunia. Granata più in partita rispetto alla prima frazione.

65′ Chiama il cambio Oneglio, dentro Lodovici per Rea.

63′ Fallo di Buttu su Rea, ammonito. Stessa dinamica del fallo dove era arrivata l’ammonizione per Cassini, forse questo ancora più pulito sul pallone.

59′ Pallone dentro verso Rea che sponda per Gambacorta. Sulla conclusione sul primo palo si contrappone Massabò ma, in ogni caso, sarebbe stato fuorigioco. Palla ingauna.

55′ Non arrivano intanto buone rassicurazioni dal campo. Gibertini avverte la panchina che non è informa e, poco dopo, si stende a terra. Al suo posto pronto ad entrare Bianco. Ingauni che si sistemano in campo con il 4-4-1-1 con Ciravegna seconda punta, Bianco e Molina sulle fasce.

53′ Fallo a centrocampo di Cassini, ammonito. Non ci sta il numero 6 che aveva preso sia palla che giocatore, probabilmente la decisione dell’arbitro di ammonirlo è dovuta all’entità dell’intervento troppo irruente.

51′ Si ribaltano i fronti, pallone lungo per Molina che sterza e si trova a tu per tu con Dodaro. Calcio potente a giro, cosa ha fatto Dodaro! Una parata sensazionale che tiene viva la sua squadra. Oggi non vale la regola del gol mangiato gol subito.

50′ Prima azione pericolosa del Ventimiglia! Sull’esterno si innesca un 3 contro 2, Greco scivola e non riesce a prendere in pieno il pallone. Serie di passaggi che arrivano sulla sinistra dell’area per il mancino di Rea che esce di poco.

47′ Pallone messo dentro da Addiego, lascia sfilare sia Plando che Massabò. Ci arriva però inizialmente Gambacorta che scivola prima di impattare, probabilmente preso in controtempo.

45′ Si riprende! Pallone in rimessa per l’Albingaunia, innesca il capitano del Ventimiglia per Gambacorta ma Greco spazza via e ottiene fallo.

Secondo tempo

45′ Termina qua senza nessun minuto supplementare, è pari a reti inviolate fin qua.

42′ Altro angolo per l’Albingaunia, fin qua la squadra che merita di più la vittoria per il gioco espresso. Gibertini dalla battuta, pallone sull’angolo per Molina che, nel rimpallo dopo il cross, tocca di mano. Palla per il Ventimiglia.

38′ Punizione per l’Albingaunia, pallone rimpallato da Gambacorta e recuperato da Ciravegna che sterza e calcia. Angolo, pallone verso il secondo palo, incorna Greco, traversa! Poggi dalla panchina si sbilancia con un “ma basta” urlato a tutta forza, è il terzo legno in un solo tempo.

35′ Imbucata pericolosa di Biffi che raggiunge Sparma, appena in tempo arriva la gamba di Greco che, con estrema precisione, sradica il pallone dai piedi del numero dieci.

30′ Calmate le lamentele in campo tra Cassata e Biffi, Ciravegna strappa il pallone a Berruti e parte con l’azione personale, trivela a lanciare Cassata, Biffi mette in angolo. Sul corner, non precisa la presa di Dodaro che in tre, quattro tempi blocca la sfera.

25′ Alzati i ritmi del match, spingono forte i padroni di casa che, con Molina, si guadagnano il calcio d’angolo. Marquez mette dentro una specie di tiro-cross, Dodaro ci rimette i guanti e regala il corner dalla parte opposta. Questa volta batte Gibertini ad uscire, sarà rimessa per gli ingauni, un assedio in questi minuti.

21′ Rumoreggia il Riva per un fallo su Cassata, ci stava l’ammonizione per il gesto del numero 6 ospite. Poi fallo successivo su Gibertini dal limite, ottima mattonella per il suo mancino. Parte lui, gran parata di Dodaro che manda sopra la traversa. Angolo Albingaunia, ancora Gibertini dalla battuta, scambio vicino alla bandierina e tiro sbilenco del numero 7 che termina addirittura in rimessa laterale.

18′ Partita la momento molto equilibrata, in due momenti la partita si è fermata per prestare soccorso a due giocatori che erano rimasti doloranti a terra. Partita che intanto si sta un po’ scaldando anche sotto il punto di vista agonistico.

8′ Ottima azione del Ventimiglia che attira al centro la pressione per poi mandare laterale Sparma. Legge bene l’azione Plando che manda in rimessa laterale. Pallone poi dentro per Gambacorta che di contro balzo prova a calciare di prima, pallone oltre lo stadio.

6′ Qualche azione dell’Albingaunia, la squadra di Poggi è quella che ha giocato più palloni. Palla al limite per Cassata, si gira e poi controsterza, poi la conclusione, traversa! Legno e riga poi il recupero di Ciravegna che calcia, ancora traversa! Doppia traversa ingauna nel giro di una frazione di secondi, brivido per la difesa ospite.

4′ Rischio in chiusura in area per l’Albingaunia. Sbagliato l’appoggio e palla regalata a Gambacorta che non controlla al meglio e poi va giù. Non c’è niente secondo Torrazza, poi i bianconeri recuperano la sfera dopo il fallo ai danni di Molina.

1′ Si inizia! Primo pallone giocato dall’Albingaunia che amministra. Spinge sull’esterno Marquez, rimessa laterale giocata da Fazio che termina con il tocco irregolare di mano di Ciravegna.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Albingaunia: 1 Massabò, 2 Masha, 3 Fazio, 4 Buttu, 5 Greco, 6 Plando, 7 Gibertini, 8 Marquez, 9 Cassata, 10 Ciravegna, 11 Molina. A disposizione: 12 Manti, 13 Bonsignorio, 14 D’Aprile, 15 Secco, 16 Gerosa, 17 Savona, 18 Esposito, 19 Bianco, 20 Pollio. Allenatore: Poggi.

Ventimiglia: 1 Dodaro, 2 Biffi, 3 Berruti, 4 Grifo, 5 Addiego, 6 Cassini, 7 Ala, 8 Aretuso, 9 Gambacorta, 10 Sparma, 11 Rea. A disposizione: 12 Vieni, 13 Verardi, 14 Rotena, 15 Grandi, 16 Ierace, 17 Perrone, 18 Bacigalupo, 19 Lodovici. Allenatore: Oneglio.

Arbitro dell’incontro il signor Jacopo Torrazza di Genova

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il match odierno tra Albingaunia e Ventimiglia. Sfida al vertice tra due squadre in vetta alla classifica, che arrivano al match in uno stato di forma praticamente impeccabile. Otto partite consecutive vinte dalla squadra di Poggi (guardando il calendario partita dopo partita, senza contare il recupero contro il Dego) e pareggio in Coppa Liguria nella gara d’andata contro la super temibile Virtus Sanremese. I granata nelle ultime otto han vinto 6 partite, oltre al pareggio contro la Dianese e la sconfitta contro la Virtus Sanremese. Ultima partita per gli imperiesi per 9-0 contro l’Oneglia, risultato tennistico che garantirà sicurezza ulteriore alla squadra di Oneglio.

Un punto a testa servirebbe a poco, essendo che una vittoria potrebbe ipotecare la zona playoff. In caso di vittoria dei padroni di casa, gli ingauni salirebbero a 38 punti agguantando proprio i granata. Il Ventimiglia si porterebbe, in caso di una sconfitta della Virtus Sanremese, a -1 dalla vetta. Scenario molto difficile ma non impossibile, essendo che la squadra della città dei fiori sfiderà in trasferta il coriaceo Dego.