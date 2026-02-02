  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Prevenzione delle truffe, i carabinieri di Savona promuovono incontro con la popolazione di Noli

Durante l'incontro è stata ricordata la disponibilità del personale dell’Arma per fornire indicazioni e supporto qualora si ravvisino situazioni sospette

Carabinieri

Noli. Nell’ambito della campagna informativa e preventiva promossa dal comando provinciale dei carabinieri di Savona rispetto alle truffe commesse ai danni dei soggetti appartenenti alle fasce
deboli, nei giorni scorsi i militari della stazione di Noli hanno tenuto un incontro con la cittadinanza presso l’oratorio di Sant’Anna, anche alla presenza di una rappresentanza della Polizia
Locale e del Comune di Noli.

Durante l’incontro sono state fornite informazioni e consigli finalizzati a mettere in guardia la popolazione rispetto ad un fenomeno criminoso particolarmente diffuso, quale è quello delle truffe.

Sono stati indicati anche concreti esempi di possibili dinamiche costituenti truffe ed è stata ribadita la disponibilità in qualsiasi momento del personale dell’Arma per fornire indicazioni e supporto qualora si ravvisino situazioni sospette.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.