Prevenzione delle truffe, i carabinieri di Savona promuovono incontro con la popolazione di Noli

Noli. Nell’ambito della campagna informativa e preventiva promossa dal comando provinciale dei carabinieri di Savona rispetto alle truffe commesse ai danni dei soggetti appartenenti alle fasce

deboli, nei giorni scorsi i militari della stazione di Noli hanno tenuto un incontro con la cittadinanza presso l’oratorio di Sant’Anna, anche alla presenza di una rappresentanza della Polizia

Locale e del Comune di Noli.

Durante l’incontro sono state fornite informazioni e consigli finalizzati a mettere in guardia la popolazione rispetto ad un fenomeno criminoso particolarmente diffuso, quale è quello delle truffe.

Sono stati indicati anche concreti esempi di possibili dinamiche costituenti truffe ed è stata ribadita la disponibilità in qualsiasi momento del personale dell’Arma per fornire indicazioni e supporto qualora si ravvisino situazioni sospette.