Presentato alla Bit l’impatto turistico di “Liguria regione europea dello sport 2025”

Liguria. Il vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro e l’assessore al Turismo Luca Lombardi hanno presentato questo pomeriggio, nell’ambito della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, i numeri nel dettaglio e l’impatto turistico generato da Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport.

Secondo i dati elaborati da SG Plus, la partecipazione turistica agli eventi ha registrato 100 mila turisti provenienti da fuori Regione e più di 150 mila ospiti di strutture ricettive, per un totale di oltre 300 mila presenze alberghiere complessive. La spesa diretta sostenuta da atleti, delegazioni, spettatori, accompagnatori e addetti ai lavori, tra alloggio, ristorazione, servizi e imposte, supera i 50 milioni di euro. L’impatto economico complessivo stimato, già presentato lo scorso 20 gennaio nella Sala Trasparenza di Regione Liguria, è di oltre 110 milioni.

“L’appuntamento di oggi – spiegano Ferro e Lombardi – ha consentito di approfondire i risvolti turistici dell’impatto complessivo generato da un anno così speciale. Non a caso abbiamo scelto una delle fiere più importanti del settore a livello italiano e internazionale per questa presentazione. Lo studio dimostra come lo sport produca evidenti ricadute positive sul settore turistico e come le buone pratiche messe in campo nel 2025 possano diventare un modello ed esempio virtuoso anche per gli anni successivi”.

Lo sport ha contribuito a confermare il trend positivo del panorama turistico regionale nel 2025, con il record di 1 milione di presenze in più rispetto al 2024 (quasi 21 milioni di presenze totali nel 2025), un aumento degli arrivi nel periodo gennaio–luglio del 2,83% rispetto al 2024 e una crescita delle presenze dello 0,6%.

“Questi numeri – concludono – si affiancano alle importanti ricadute sociali generate da un anno di eventi e attività per tutti e ai benefici derivanti dagli interventi di riqualificazione dell’impiantistica sportiva, destinati naturalmente a perdurare nel tempo e a garantire alla cittadinanza strutture più moderne e sicure”.