Premio “ELoGE”, sindaco De Vincenzi e assessore Pastorino: “Il Comune rinnova la sfida della buona governance europea”

Pietra Ligure. Dopo il successo come finalista, unico ligure, nell’ultima edizione e forte del riconoscimento ottenuto lo scorso 7 marzo a Gorizia, il Comune di Pietra Ligure rinnova l’adesione al prestigioso programma del Consiglio d’Europa per rafforzare trasparenza, innovazione e partecipazione cittadina e ufficializza la sua partecipazione al programma ELoGE Italia (European Label of Governance Excellence) per il biennio 2025-2026, confermando il proprio impegno nel promuovere la buona governance democratica a livello locale.

Promosso dal Consiglio d’Europa e coordinato in Italia da AICCRE, ELoGE non è un semplice riconoscimento, ma “marchio di qualità” conferito alla fine di un rigoroso percorso di autovalutazione basato sui 12 Principi della buona governance democratica. Dalla digitalizzazione alla sostenibilità, dal comportamento etico alla solidità finanziaria, dalla competenza all’efficienza, il programma mira a rendere gli enti locali sempre più vicini agli standard europei di eccellenza.

Gli strumenti di cittadinanza attiva e compartecipazione di cui si avvale il Programma ELOGE sono i questionari online per la raccolta dati indirizzati ai cittadini, ai rappresentanti eletti e al personale comunale, cui si aggiunge il benchmark di auto-valutazione interna di ogni Comune partecipante. Le risposte ai questionari online sono rigorosamente anonime e riservate.

Tutte le informazioni e il questionario riservato alla cittadinanza sono reperibili da lunedì 23 febbraio sul sito istituzionale www.comunepietraligure.it e al link: https://it.eu.research.net/r/ELoGE25Cittadini pubblicato sui canali social del Comune di Pietra Ligure.

La chiusura della raccolta dati attraverso i questionari è fissata per il 28 marzo 2026.

“Ripartiamo con rinnovato entusiasmo dai risultati ottenuti nella scorsa edizione di ELoGE che ci ha visto arrivare nel gruppo dei finalisti tra i 147 comuni candidati e oltre 15.000 questionari raccolti a livello nazionale. Una scelta di continuità per ribadire il nostro desiderio di guardare al futuro, perché aderire a questo programma europeo significa seminare per costruire anno dopo anno una buona amministrazione, – dichiarano congiuntamente il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, e l’assessore alla Smart City e Consigliere della Rete EU Local Councillors/BELC Marisa Pastorino. – A Gorizia abbiamo ricevuto il plauso di AICCRE a conferma che la strada intrapresa è quella giusta”.

“Ma ELoGE non è un traguardo statico ma è una leva per il miglioramento continuo. Partecipare per la seconda volta significa rimettersi in gioco per prendere consapevolezza dei risultati raggiunti, individuare nuove aree di crescita, ottimizzare i servizi e, soprattutto, rendere il cittadino protagonista del processo decisionale. Questa iniziativa ha un valore strategico si inserisce perfettamente nella visione di smart city che stiamo portando avanti da ormai sette anni, intendendo l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione non come fine a se stessa, ma come strumento di vera e concreta partecipazione democratica”.

“Analizzeremo nuovamente la nostra ‘macchina amministrativa’ attraverso i questionari rivolti a cittadini, dipendenti e amministratori e lavoreremo ancora sul benchmark, la matrice di autovalutazione basata su ben 72 indicatori che definiscono i risultati rispetto ai quali può essere valutata la performance amministrativa del nostro ente. Si tratta di un esercizio di autovalutazione rigoroso che consente alle autorità locali di essere trasparenti, responsabili ed efficaci, tracciando il percorso verso la trasformazione del Comune in una casa di vetro. Rafforzare la governance, applicando i principi europei nei processi amministrativi quotidiani, promuovere la cittadinanza attiva, coinvolgendo direttamente la nostra comunità nella valutazione dei servizi pubblici, intensificare il networking europeo, condividendo di best practices all’interno della rete ELoGE nazionale e internazionale e della Rete EU Local Councillors, innovare e rendere sempre più trasparente l’azione amministrativa per rispondere con efficacia alle sfide del territorio, sono solo alcuni degli obiettivi “faro” su cui vogliamo lavorare per tradurre i principi della buona governance in servizi e opportunità per la nostra comunità e costruire una Pietra Ligure più moderna, efficiente e profondamente europea – proseguono il sindaco e l’assessore – Come amministrazione, in questi ormai quasi sette anni di mandato, non ci siamo limitati alla “teoria” e le azioni concrete non mancano”.

“La nostra visione di cittadinanza attiva parte dai giovani e, nel 2025, li abbiamo portati al centro del dibattito europeo con la partecipazione all’EYE 2025 (European Youth Event) e, per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado, abbiamo bandito un concorso che permesso, e permetterà con l’edizione 2026, ai vincitori di vivere un viaggio formativo a Strasburgo, visitando le istituzioni dove nasce la democrazia europea. Siamo ‘Comune Gentile’ dal 2022 e città sempre più inclusiva, dove turismo, politiche sociali, progetti educativi e lavorativi si incontrano e lavorano in sinergia per sfruttare al massimo opportunità e risorse verso un turismo accessibile volto ad abbattere ogni barriera e progetti integrati per favorire l’inclusività lavorativa, valorizzando la diversità come risorsa di crescita per l’intera comunità perché Eloge è uno stimolo e un processo che ci permette di individuare i punti di forza e di correggere le debolezze”.

“I buoni risultati ottenuti nella scorsa edizione sono stati merito di tutta la ‘macchina’ comunale e dei cittadini che hanno risposto ai questionari nell’autunno 2024. Oggi vogliamo portare fino in fondo quei risultati e arrivare ad aggiudicarci questo prestigioso marchio europeo di eccellenza nella governance. La raccolta dei dati attraverso i questionari, in modo particolare quello dedicato ai cittadini, è indispensabile affinché il Comune possa accedere alla valutazione finale. Un ringraziamento speciale va fin d’ora ai cittadini e ai dipendenti comunali, poiché il loro contributo nella compilazione dei questionari è vero il motore per raggiungere questo risultato”, concludono De Vincenzi e Pastorino.